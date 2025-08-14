https://ria.ru/20250814/kirgiziya-2035389790.html

Товарооборот между Россией и Киргизией вырос на 18,2 процента

Товарооборот между Россией и Киргизией вырос на 18,2 процента - РИА Новости, 14.08.2025

Товарооборот между Россией и Киргизией вырос на 18,2 процента

Товарооборот между Россией и Киргизией за январь-май текущего года вырос на 18,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил статс-секретарь -... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T19:56:00+03:00

2025-08-14T19:56:00+03:00

2025-08-14T19:56:00+03:00

россия

киргизия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816722311_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29dd46b06ce0aae28e6ca5ad3784931b.jpg

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Товарооборот между Россией и Киргизией за январь-май текущего года вырос на 18,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на полях Киргизско-Российского экономического форума. "Российско-кыргызские торговые отношения развиваются. Мы видим, что в текущем году по итогам пяти месяцев, мы уже обладаем статистикой и видим, что рост даже больше, чем в прошлом году - 18,2% рост за пять месяцев текущего года к аналогичному периоду прошлого года", - сказал Чекушов. Он отметил, что по итогам 2025 года ожидается существенный рост товарооборота между странами по отношению к уровню прошлого года. По мнению Чекушова, будущее в развитии торговых отношений между Россией и Киргизией лежит в технологичных товарах.

https://ria.ru/20250814/rossiya-2035375243.html

россия

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киргизия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)