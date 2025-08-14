Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот между Россией и Киргизией вырос на 18,2 процента - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/kirgiziya-2035389790.html
Товарооборот между Россией и Киргизией вырос на 18,2 процента
Товарооборот между Россией и Киргизией вырос на 18,2 процента - РИА Новости, 14.08.2025
Товарооборот между Россией и Киргизией вырос на 18,2 процента
Товарооборот между Россией и Киргизией за январь-май текущего года вырос на 18,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил статс-секретарь -... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T19:56:00+03:00
2025-08-14T19:56:00+03:00
россия
киргизия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816722311_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29dd46b06ce0aae28e6ca5ad3784931b.jpg
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Товарооборот между Россией и Киргизией за январь-май текущего года вырос на 18,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на полях Киргизско-Российского экономического форума. "Российско-кыргызские торговые отношения развиваются. Мы видим, что в текущем году по итогам пяти месяцев, мы уже обладаем статистикой и видим, что рост даже больше, чем в прошлом году - 18,2% рост за пять месяцев текущего года к аналогичному периоду прошлого года", - сказал Чекушов. Он отметил, что по итогам 2025 года ожидается существенный рост товарооборота между странами по отношению к уровню прошлого года. По мнению Чекушова, будущее в развитии торговых отношений между Россией и Киргизией лежит в технологичных товарах.
https://ria.ru/20250814/rossiya-2035375243.html
россия
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816722311_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_d2979d6a581556bbfdb9e5f3ae1e99ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киргизия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Киргизия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Товарооборот между Россией и Киргизией вырос на 18,2 процента

Товарооборот России и Киргизии за пять месяцев вырос на 18,2%

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Киргизии
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Товарооборот между Россией и Киргизией за январь-май текущего года вырос на 18,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на полях Киргизско-Российского экономического форума.
"Российско-кыргызские торговые отношения развиваются. Мы видим, что в текущем году по итогам пяти месяцев, мы уже обладаем статистикой и видим, что рост даже больше, чем в прошлом году - 18,2% рост за пять месяцев текущего года к аналогичному периоду прошлого года", - сказал Чекушов.
Он отметил, что по итогам 2025 года ожидается существенный рост товарооборота между странами по отношению к уровню прошлого года. По мнению Чекушова, будущее в развитии торговых отношений между Россией и Киргизией лежит в технологичных товарах.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Чолпон-Ата. 14 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Жапаров рассказал, что объединяет Киргизию и Россию
Вчера, 18:43
 
РоссияКиргизияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала