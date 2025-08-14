Рейтинг@Mail.ru
Россия обсуждает локализацию производства автомобилей в Киргизии
19:44 14.08.2025
Россия обсуждает локализацию производства автомобилей в Киргизии
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Россия обсуждает возможность поставки и локализации производства автомобилей на территории Киргизии, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на полях Киргизско-Российского экономического форума. "Мы ожидаем, что также сегодня на площадке будет несколько обсуждений и возможных локализаций российских автомобилей. У нас есть хорошие компетенции по легковому и по грузовому автотранспорту. Мы, безусловно, настроены сегодня договориться о ряде контрактов на поставку. Ну и обсуждаем, безусловно, локализацию, потому что это позволит развивать компетенции здесь внутри Кыргызстана", - сказал Чекушов. Он добавил, что российским инвесторам интересны и другие направления промышленности в Киргизии, например, зеленая энергетика. Россия обладает серьезным компетенциями по солнечной энергетике, ветрогенерации и атомной электроэнергетике.
экономика, россия, киргизия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Киргизия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Государственные флаги России и Киргизии. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Россия обсуждает возможность поставки и локализации производства автомобилей на территории Киргизии, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на полях Киргизско-Российского экономического форума.
"Мы ожидаем, что также сегодня на площадке будет несколько обсуждений и возможных локализаций российских автомобилей. У нас есть хорошие компетенции по легковому и по грузовому автотранспорту. Мы, безусловно, настроены сегодня договориться о ряде контрактов на поставку. Ну и обсуждаем, безусловно, локализацию, потому что это позволит развивать компетенции здесь внутри Кыргызстана", - сказал Чекушов.
Он добавил, что российским инвесторам интересны и другие направления промышленности в Киргизии, например, зеленая энергетика. Россия обладает серьезным компетенциями по солнечной энергетике, ветрогенерации и атомной электроэнергетике.
Экономика Россия Киргизия Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
