Россия обсуждает локализацию производства автомобилей в Киргизии
Россия обсуждает локализацию производства автомобилей в Киргизии - РИА Новости, 14.08.2025
Россия обсуждает локализацию производства автомобилей в Киргизии
14.08.2025

Россия обсуждает возможность поставки и локализации производства автомобилей на территории Киргизии, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман...
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Россия обсуждает возможность поставки и локализации производства автомобилей на территории Киргизии, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на полях Киргизско-Российского экономического форума. "Мы ожидаем, что также сегодня на площадке будет несколько обсуждений и возможных локализаций российских автомобилей. У нас есть хорошие компетенции по легковому и по грузовому автотранспорту. Мы, безусловно, настроены сегодня договориться о ряде контрактов на поставку. Ну и обсуждаем, безусловно, локализацию, потому что это позволит развивать компетенции здесь внутри Кыргызстана", - сказал Чекушов. Он добавил, что российским инвесторам интересны и другие направления промышленности в Киргизии, например, зеленая энергетика. Россия обладает серьезным компетенциями по солнечной энергетике, ветрогенерации и атомной электроэнергетике.
