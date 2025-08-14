Рейтинг@Mail.ru
Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет в 52 округах Подмосковья
14.08.2025
Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет в 52 округах Подмосковья
Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет в 52 округах Подмосковья - РИА Новости, 14.08.2025
Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет в 52 округах Подмосковья
Подмосковье 23 августа присоединится к ХХ Всероссийской акции "Ночь кино", в ее рамках показы фильмов состоятся в 52 округах региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Подмосковье 23 августа присоединится к ХХ Всероссийской акции "Ночь кино", в ее рамках показы фильмов состоятся в 52 округах региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Событие приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. Сама акция в этом году посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "В программе "Ночи кино" этого года военная драма "Группа крови", проникновенный фильм, посвященный 80-летию Великой Победы, сказка для семейного просмотра по произведению Александра Волкова "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" и биографический фильм о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина "Пророк", – говорится в сообщении. Показы фильмов пройдут на 239 площадках, среди которых как небольшие залы, так и кинотеатры под открытым небом.
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Подмосковье 23 августа присоединится к ХХ Всероссийской акции "Ночь кино", в ее рамках показы фильмов состоятся в 52 округах региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Событие приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. Сама акция в этом году посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"В программе "Ночи кино" этого года военная драма "Группа крови", проникновенный фильм, посвященный 80-летию Великой Победы, сказка для семейного просмотра по произведению Александра Волкова "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" и биографический фильм о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина "Пророк", – говорится в сообщении.
Показы фильмов пройдут на 239 площадках, среди которых как небольшие залы, так и кинотеатры под открытым небом.
