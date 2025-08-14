https://ria.ru/20250814/karymskij-2035147184.html
На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на два километра
На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на два километра - РИА Новости, 14.08.2025
На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на два километра
Вулкан Карымский на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту два километра над уровнем моря, создав угрозу для местных авиаперевозок, сообщили в Камчатской... РИА Новости, 14.08.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту два километра над уровнем моря, создав угрозу для местных авиаперевозок, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН. "В 09.40 по местному времени (21.40 UTC 13 августа) эксплозии подняли пепел вулкана Карымский на два километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 26 километров на восток-юго-восток от вулкана", - уточнили ученые. Для авиации установлен оранжевый код опасности, что означает угрозу прежде всего для местных авиаперевозок. Вулкан расположен в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского в центральной части Восточной вулканической зоны полуострова. Выпадения пепла в населенных пунктах пока не прогнозируется. KVERT продолжает круглосуточный мониторинг вулканической активности на Камчатке с использованием спутниковых данных и сейсмических станций.
На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на два километра
