Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на два километра - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/karymskij-2035147184.html
На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на два километра
На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на два километра - РИА Новости, 14.08.2025
На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на два километра
Вулкан Карымский на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту два километра над уровнем моря, создав угрозу для местных авиаперевозок, сообщили в Камчатской... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T03:12:00+03:00
2025-08-14T03:12:00+03:00
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969441257_0:106:720:511_1920x0_80_0_0_d5c88ec16296c09571843c887d52e421.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту два километра над уровнем моря, создав угрозу для местных авиаперевозок, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН. "В 09.40 по местному времени (21.40 UTC 13 августа) эксплозии подняли пепел вулкана Карымский на два километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 26 километров на восток-юго-восток от вулкана", - уточнили ученые. Для авиации установлен оранжевый код опасности, что означает угрозу прежде всего для местных авиаперевозок. Вулкан расположен в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского в центральной части Восточной вулканической зоны полуострова. Выпадения пепла в населенных пунктах пока не прогнозируется. KVERT продолжает круглосуточный мониторинг вулканической активности на Камчатке с использованием спутниковых данных и сейсмических станций.
https://ria.ru/20250814/kamchatka-2035142882.html
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969441257_18:0:702:513_1920x0_80_0_0_62fb2305de614c25e3988b9764e8eb0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на два километра

РАН: вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту два километра

© Фото : ИВиС ДВО РАН/TelegramПепловый выброс на вулкане Карымский на Камчатке
Пепловый выброс на вулкане Карымский на Камчатке - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : ИВиС ДВО РАН/Telegram
Пепловый выброс на вулкане Карымский на Камчатке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту два километра над уровнем моря, создав угрозу для местных авиаперевозок, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН.
"В 09.40 по местному времени (21.40 UTC 13 августа) эксплозии подняли пепел вулкана Карымский на два километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 26 километров на восток-юго-восток от вулкана", - уточнили ученые.
Для авиации установлен оранжевый код опасности, что означает угрозу прежде всего для местных авиаперевозок. Вулкан расположен в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского в центральной части Восточной вулканической зоны полуострова.
Выпадения пепла в населенных пунктах пока не прогнозируется.
KVERT продолжает круглосуточный мониторинг вулканической активности на Камчатке с использованием спутниковых данных и сейсмических станций.
Камчатка - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали 44 афтершока
Вчера, 01:34
 
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала