Сторонники Карапетяна собрались у суда в Ереване

2025-08-14T16:39:00+03:00

в мире

армения

самвел карапетян

никол пашинян

ташир

ереван

преследование карапетяна в армении

ЕРЕВАН, 14 авг - РИА Новости. Сторонники предпринимателя Самвела Карапетяна собрались в четверг у здания суда в Ереване, где будет рассмотрено ходатайство о продлении его ареста, передаёт корреспондент РИА Новости. К зданию суда стянуты крупные силы полиции. Карапетян находится под стражей с 18 июня. Одиннадцатого августа апелляционный уголовный суд Армении счел неправомерным июньское задержание предпринимателя. По словам адвоката Карапетяна Лианы Гаспарян, тем самым апелляционный суд подтвердил факт незаконного и необоснованного задержания бизнесмена, что является "лишь одним из противоправных действий, допущенных в данном уголовном процессе". Сам Карапетян накануне заявил, что нынешнее заседание суда касается не только его. По его словам, решение, которое будет принято на этом заседании, покажет, есть ли правосудие в Армении, готовы ли судьи достойно выполнять свою работу или они не побоятся дискредитировать себя в угоду небольшой группе. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская

армения

ереван

