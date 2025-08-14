Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке зафиксировали афтершок
10:37 14.08.2025
На Камчатке зафиксировали афтершок
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5 зафиксирован в 10.19 мск на Камчатке на расстоянии 230 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. "Расстояние от ПК: 230. Глубина (км): 56.1. Магнитуда: 5,0", - сообщается в Telegram-канале филиала. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту от пяти до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа выпал пепел. Как сообщало краевое ГУМЧС РФ, на Камчатке за последние сутки зарегистрировано 44 афтершока магнитудой от 3,5 до 5,5, один из которых ощущался в населенных пунктах силой 2-3 балла.
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский
© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5 зафиксирован в 10.19 мск на Камчатке на расстоянии 230 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
"Расстояние от ПК: 230. Глубина (км): 56.1. Магнитуда: 5,0", - сообщается в Telegram-канале филиала.
Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту от пяти до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа выпал пепел.
Как сообщало краевое ГУМЧС РФ, на Камчатке за последние сутки зарегистрировано 44 афтершока магнитудой от 3,5 до 5,5, один из которых ощущался в населенных пунктах силой 2-3 балла.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 километра
