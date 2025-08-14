На Камчатке зафиксировали афтершок

https://ria.ru/20250814/kamchatka-2035186624.html

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5 зафиксирован в 10.19 мск на Камчатке на расстоянии 230 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. "Расстояние от ПК: 230. Глубина (км): 56.1. Магнитуда: 5,0", - сообщается в Telegram-канале филиала. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту от пяти до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа выпал пепел. Как сообщало краевое ГУМЧС РФ, на Камчатке за последние сутки зарегистрировано 44 афтершока магнитудой от 3,5 до 5,5, один из которых ощущался в населенных пунктах силой 2-3 балла.

