Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 километра

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 километра - РИА Новости, 14.08.2025

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 километра

Вулкан Ключевской на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту 6,5 километра, создав угрозу для авиасообщения, сообщили в Камчатской группе... РИА Новости, 14.08.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту 6,5 километра, создав угрозу для авиасообщения, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 15:30 по местному времени (03:30 UTC) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 6,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 52 километра на восток от вулкана", - отметили ученые. Для авиации установлен оранжевый код опасности, что представляет угрозу как для местных, так и для международных авиаперевозок. Нынешний выброс – второй за текущие сутки. Ранее специалисты KVERT сообщали об окончании извержения вулкана. Однако сегодня в 13.50 по местному времени Ключевской выбросил столб пепла на высоту 6 километров. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту от 5 до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа выпал пепел.

