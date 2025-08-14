https://ria.ru/20250814/kamchatka-2035149324.html

На Камчатке в ДТП погиб дорожный рабочий

Смертельное ДТП с участием дорожного рабочего, на которого совершил наезд автомобиль, произошло в Камчатском крае, сообщили в Госавтоинспекции региона.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Смертельное ДТП с участием дорожного рабочего, на которого совершил наезд автомобиль, произошло в Камчатском крае, сообщили в Госавтоинспекции региона. "Тринадцатого августа 64-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Хайлюкс Сурф", не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на 40-летнего мужчину, выполняющего дорожные работы. В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи", - информировали в ГИБДД. По данным ведомства, пострадавший находился на проезжей части в специальном жилете со световозвращающими элементами. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

