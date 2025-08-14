Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке в ДТП погиб дорожный рабочий - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:58 14.08.2025 (обновлено: 04:19 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/kamchatka-2035149324.html
На Камчатке в ДТП погиб дорожный рабочий
На Камчатке в ДТП погиб дорожный рабочий - РИА Новости, 14.08.2025
На Камчатке в ДТП погиб дорожный рабочий
Смертельное ДТП с участием дорожного рабочего, на которого совершил наезд автомобиль, произошло в Камчатском крае, сообщили в Госавтоинспекции региона. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T03:58:00+03:00
2025-08-14T04:19:00+03:00
происшествия
камчатка
камчатский край
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Смертельное ДТП с участием дорожного рабочего, на которого совершил наезд автомобиль, произошло в Камчатском крае, сообщили в Госавтоинспекции региона. "Тринадцатого августа 64-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Хайлюкс Сурф", не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на 40-летнего мужчину, выполняющего дорожные работы. В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи", - информировали в ГИБДД. По данным ведомства, пострадавший находился на проезжей части в специальном жилете со световозвращающими элементами. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20250814/kamchatka-2035142344.html
камчатка
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, камчатский край, гибдд мвд рф
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, ГИБДД МВД РФ
На Камчатке в ДТП погиб дорожный рабочий

На Камчатке дорожный рабочий погиб под колесами автомобиля

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Смертельное ДТП с участием дорожного рабочего, на которого совершил наезд автомобиль, произошло в Камчатском крае, сообщили в Госавтоинспекции региона.
"Тринадцатого августа 64-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Хайлюкс Сурф", не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на 40-летнего мужчину, выполняющего дорожные работы. В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи", - информировали в ГИБДД.
По данным ведомства, пострадавший находился на проезжей части в специальном жилете со световозвращающими элементами. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
На Камчатке трое подростков угнали машину и попали в ДТП
Вчера, 01:25
 
ПроисшествияКамчаткаКамчатский крайГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала