На Камчатке за сутки зафиксировали 44 афтершока - РИА Новости, 14.08.2025
01:34 14.08.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали 44 афтершока
На Камчатке за сутки зафиксировали 44 афтершока
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. На Камчатке за последние сутки зарегистрировано 44 афтершока магнитудой от 3,5 до 5,5, один из которых ощущался в населенных пунктах силой 2-3 балла, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. "За сутки произошли 44 афтершока магнитудой от 3,5 до 5,5. В населенных пунктах подземные толчки ощущались один раз силой от 2 до 3 баллов", — сказали в главке. В пунктах временного размещения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске находится один человек, с которым работают психологи, в среду сообщалась о тридцати человек. На Ключевском вулкане за сутки зафиксировали четыре пепловых выброса, но выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Спасатели предупреждают о возможном размытии участка трассы Мильково - Усть-Камчатск и сохраняющейся угрозе мощного извержения Ключевского вулкана с выбросами пепла до 12 км. Туристам рекомендовано воздержаться от посещения Авачинского и Ключевского вулканов.
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкКамчатка
© РИА Новости / Александр Пирагис
Камчатка. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. На Камчатке за последние сутки зарегистрировано 44 афтершока магнитудой от 3,5 до 5,5, один из которых ощущался в населенных пунктах силой 2-3 балла, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
"За сутки произошли 44 афтершока магнитудой от 3,5 до 5,5. В населенных пунктах подземные толчки ощущались один раз силой от 2 до 3 баллов", — сказали в главке.
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
Вчера, 01:02
В пунктах временного размещения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске находится один человек, с которым работают психологи, в среду сообщалась о тридцати человек.
На Ключевском вулкане за сутки зафиксировали четыре пепловых выброса, но выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано.
Спасатели предупреждают о возможном размытии участка трассы Мильково - Усть-Камчатск и сохраняющейся угрозе мощного извержения Ключевского вулкана с выбросами пепла до 12 км.
Туристам рекомендовано воздержаться от посещения Авачинского и Ключевского вулканов.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
На Камчатке завершилось извержение Ключевского вулкана
Вчера, 00:28
 
