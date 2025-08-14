https://ria.ru/20250814/kamchatka-2035142882.html

На Камчатке за сутки зафиксировали 44 афтершока

На Камчатке за последние сутки зарегистрировано 44 афтершока магнитудой от 3,5 до 5,5, один из которых ощущался в населенных пунктах силой 2-3 балла, сообщили в РИА Новости, 14.08.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. На Камчатке за последние сутки зарегистрировано 44 афтершока магнитудой от 3,5 до 5,5, один из которых ощущался в населенных пунктах силой 2-3 балла, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. "За сутки произошли 44 афтершока магнитудой от 3,5 до 5,5. В населенных пунктах подземные толчки ощущались один раз силой от 2 до 3 баллов", — сказали в главке. В пунктах временного размещения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске находится один человек, с которым работают психологи, в среду сообщалась о тридцати человек. На Ключевском вулкане за сутки зафиксировали четыре пепловых выброса, но выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Спасатели предупреждают о возможном размытии участка трассы Мильково - Усть-Камчатск и сохраняющейся угрозе мощного извержения Ключевского вулкана с выбросами пепла до 12 км. Туристам рекомендовано воздержаться от посещения Авачинского и Ключевского вулканов.

