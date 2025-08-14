https://ria.ru/20250814/kamchatka-2035138703.html
На Камчатке завершилось извержение Ключевского вулкана
Вулкан Ключевской на Камчатке прекратил извержение, в его кратере сформировался новый шлаковый конус, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. РИА Новости, 14.08.2025
камчатка
евразия
российская академия наук
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке прекратил извержение, в его кратере сформировался новый шлаковый конус, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Извержение закончилось. За время этого извержения в кратере Ключевского вырос шлаковый конус", - рассказали в ИВиС. Ученые зафиксировали завершение активной фазы извержения, которое продолжалось несколько недель. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту от 5 до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа наблюдался пеплопад.
