На Камчатке завершилось извержение Ключевского вулкана

На Камчатке завершилось извержение Ключевского вулкана - РИА Новости, 14.08.2025

На Камчатке завершилось извержение Ключевского вулкана

2025-08-14

Вулкан Ключевской на Камчатке прекратил извержение, в его кратере сформировался новый шлаковый конус, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке прекратил извержение, в его кратере сформировался новый шлаковый конус, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Извержение закончилось. За время этого извержения в кратере Ключевского вырос шлаковый конус", - рассказали в ИВиС. Ученые зафиксировали завершение активной фазы извержения, которое продолжалось несколько недель. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту от 5 до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа наблюдался пеплопад.

