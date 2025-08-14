Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке завершилось извержение Ключевского вулкана - РИА Новости, 14.08.2025
00:28 14.08.2025
На Камчатке завершилось извержение Ключевского вулкана
Вулкан Ключевской на Камчатке прекратил извержение, в его кратере сформировался новый шлаковый конус, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
камчатка
евразия
российская академия наук
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке прекратил извержение, в его кратере сформировался новый шлаковый конус, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Извержение закончилось. За время этого извержения в кратере Ключевского вырос шлаковый конус", - рассказали в ИВиС. Ученые зафиксировали завершение активной фазы извержения, которое продолжалось несколько недель. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту от 5 до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа наблюдался пеплопад.
камчатка
евразия
камчатка, евразия, российская академия наук
Камчатка, Евразия, Российская академия наук
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Ключевской на Камчатке
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке прекратил извержение, в его кратере сформировался новый шлаковый конус, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Извержение закончилось. За время этого извержения в кратере Ключевского вырос шлаковый конус", - рассказали в ИВиС.
Ученые зафиксировали завершение активной фазы извержения, которое продолжалось несколько недель.
Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту от 5 до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа наблюдался пеплопад.
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,5
Камчатка Евразия Российская академия наук
 
 
