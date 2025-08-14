Рейтинг@Mail.ru
Создание единого парковочного пространства начинается в Ярославле и Угличе
Ярославская область
Ярославская область
 
22:53 14.08.2025
Создание единого парковочного пространства начинается в Ярославле и Угличе
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Создание единого парковочного пространства с одинаковым подходом, правилами и качеством услуг начинается в Ярославле и Угличе, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.
"На первом этапе проекта по созданию единого регионального парковочного пространства работы проведут более чем на 30 улицах в центре Ярославля и девяти – в Угличе, на которых сегодня нередко возникают заторы из-за неправильно припаркованных машин", - говорится в сообщении пресс-службы.
Подрядная организация уже определена: нанесением разметки и установкой дорожных знаков займется ООО "Система Сити". Цель формирования единого парковочного пространства – создание комфортной среды, безопасной для водителей и пешеходов и удобной для жителей региона, подчеркивают в областном правительстве.
"Предусмотрим широкую систему льгот и резидентных разрешений. Ими смогут воспользоваться и представители ряда социальных категорий, и владельцы техники, которые живут или работают рядом с парковочными зонами. Все жители Ярославской области получат 50-процентную скидку на парковку в городах региона, а гости будут платить полную стоимость", - сообщил губернатор Михаил Евраев.
Как сообщил заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко, для информирования о начале работ на конкретных улицах будут установлены временные дорожные знаки. В период обустройства парковочных зон для оперативного освобождения проезжей части будет дежурить эвакуаторная служба.
Завершить нанесение разметки и установку дорожных знаков на первых улицах Ярославля и Углича планируют до конца октября, отмечают в областном правительстве.
Работы по организации единого парковочного пространства на первом этапе проекта планируют провести на ряде объектов в центре Ярославля, включая исторический центр – в частности, на верхнем и нижнем ярусах Волжской набережной и на Которосльной набережной, на Советской и Богоявленской площадях, на улицах Терешковой, Собинова, Советской, Трефолева и Нахимсона. В Угличе единое парковочное пространство создадут на улицах Ярославская, Ростовская, Первомайская, Ольги Берггольц, на улице Островского и улице Ленина и других.
