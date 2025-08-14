https://ria.ru/20250814/jakutija-2035153412.html

В "Якутии" объяснили способ расчета цены билета из России на Аляску

В "Якутии" объяснили способ расчета цены билета из России на Аляску - РИА Новости, 14.08.2025

В "Якутии" объяснили способ расчета цены билета из России на Аляску

Стоимость полета из России на Аляску можно будет рассчитать только для существующих рейсов, цена билетов в таком случае будет зависеть от многих факторов,... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T05:24:00+03:00

2025-08-14T05:24:00+03:00

2025-08-14T12:46:00+03:00

россия

аляска

якутск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020798956_0:38:3471:1990_1920x0_80_0_0_a6d5f2362c234fb29b96cca6ad793a84.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Стоимость полета из России на Аляску можно будет рассчитать только для существующих рейсов, цена билетов в таком случае будет зависеть от многих факторов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. Ранее в пресс-службе авиакомпании заявили РИА Новости, что не готовы возобновлять рейсы из России на Аляску до снятия санкций с РФ. При этом "Якутия" имеет действующие допуски Росавиации на полеты между РФ и Аляской. "Цена билетов зависит от многих факторов и рассчитывается для существующих рейсов", - сообщили в пресс-службе авиакомпании, отвечая на вопрос о возможной стоимости билета на Аляску. В 2019 году авиакомпания "Якутия", как сообщается на официальном сайте, предлагала три рейса по маршруту Якутск - Петропавловск-Камчатский - Анкоридж (США) и обратно. В 2020 году сообщалось, что будут выполняться прямые рейсы из Якутска в Анкоридж (США) с промежуточной посадкой в аэропорту Елизово (Петропавловск - Камчатский).

https://ria.ru/20250814/alyaska-2035150488.html

россия

аляска

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, аляска, якутск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)