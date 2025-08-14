В "Якутии" объяснили способ расчета цены билета из России на Аляску

Рейтинг@Mail.ru
05:24 14.08.2025 (обновлено: 12:46 14.08.2025)
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Стоимость полета из России на Аляску можно будет рассчитать только для существующих рейсов, цена билетов в таком случае будет зависеть от многих факторов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. Ранее в пресс-службе авиакомпании заявили РИА Новости, что не готовы возобновлять рейсы из России на Аляску до снятия санкций с РФ. При этом "Якутия" имеет действующие допуски Росавиации на полеты между РФ и Аляской. "Цена билетов зависит от многих факторов и рассчитывается для существующих рейсов", - сообщили в пресс-службе авиакомпании, отвечая на вопрос о возможной стоимости билета на Аляску. В 2019 году авиакомпания "Якутия", как сообщается на официальном сайте, предлагала три рейса по маршруту Якутск - Петропавловск-Камчатский - Анкоридж (США) и обратно. В 2020 году сообщалось, что будут выполняться прямые рейсы из Якутска в Анкоридж (США) с промежуточной посадкой в аэропорту Елизово (Петропавловск - Камчатский).
россия, аляска, якутск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Аляска, Якутск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Пассажирский самолет Sukhoi SuperJet 100-95LR авиакомпании "Якутия"
Пассажирский самолет Sukhoi SuperJet 100-95LR авиакомпании "Якутия". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Стоимость полета из России на Аляску можно будет рассчитать только для существующих рейсов, цена билетов в таком случае будет зависеть от многих факторов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
Ранее в пресс-службе авиакомпании заявили РИА Новости, что не готовы возобновлять рейсы из России на Аляску до снятия санкций с РФ. При этом "Якутия" имеет действующие допуски Росавиации на полеты между РФ и Аляской.
"Цена билетов зависит от многих факторов и рассчитывается для существующих рейсов", - сообщили в пресс-службе авиакомпании, отвечая на вопрос о возможной стоимости билета на Аляску.
В 2019 году авиакомпания "Якутия", как сообщается на официальном сайте, предлагала три рейса по маршруту Якутск - Петропавловск-Камчатский - Анкоридж (США) и обратно. В 2020 году сообщалось, что будут выполняться прямые рейсы из Якутска в Анкоридж (США) с промежуточной посадкой в аэропорту Елизово (Петропавловск - Камчатский).
Пассажирский самолет Боинг 757-200 авиакомпании Якутия
Авиакомпания "Якутия" не готова возобновлять рейсы на Аляску
Вчера, 04:22
 
РоссияАляскаЯкутскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
