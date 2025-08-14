https://ria.ru/20250814/jakutija-2035153412.html
В "Якутии" объяснили способ расчета цены билета из России на Аляску
В "Якутии" объяснили способ расчета цены билета из России на Аляску
2025-08-14T05:24:00+03:00
2025-08-14T05:24:00+03:00
2025-08-14T12:46:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Стоимость полета из России на Аляску можно будет рассчитать только для существующих рейсов, цена билетов в таком случае будет зависеть от многих факторов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. Ранее в пресс-службе авиакомпании заявили РИА Новости, что не готовы возобновлять рейсы из России на Аляску до снятия санкций с РФ. При этом "Якутия" имеет действующие допуски Росавиации на полеты между РФ и Аляской. "Цена билетов зависит от многих факторов и рассчитывается для существующих рейсов", - сообщили в пресс-службе авиакомпании, отвечая на вопрос о возможной стоимости билета на Аляску. В 2019 году авиакомпания "Якутия", как сообщается на официальном сайте, предлагала три рейса по маршруту Якутск - Петропавловск-Камчатский - Анкоридж (США) и обратно. В 2020 году сообщалось, что будут выполняться прямые рейсы из Якутска в Анкоридж (США) с промежуточной посадкой в аэропорту Елизово (Петропавловск - Камчатский).
