Авиакомпания "Якутия" имеет допуски на полеты между Россией и Аляской
Авиакомпания "Якутия" имеет допуски на полеты между Россией и Аляской - РИА Новости, 14.08.2025
Авиакомпания "Якутия" имеет допуски на полеты между Россией и Аляской
Авиакомпания "Якутия" имеет действующие допуски Росавиации на полеты между РФ и Аляской, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T03:30:00+03:00
2025-08-14T03:30:00+03:00
2025-08-14T03:30:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Авиакомпания "Якутия" имеет действующие допуски Росавиации на полеты между РФ и Аляской, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. "Авиакомпания "Якутия" имеет действующие допуски Росавиации на полёты между РФ и Аляской", - сообщили в пресс-службе авиакомпании в ответ на соответствующий вопрос. В 2019 году авиакомпания "Якутия", как сообщается на официальном сайте, предлагала три рейса по маршруту Якутск - Петропавловск-Камчатский – Анкоридж (США) и обратно. В 2020 году сообщалось, что будут выполняться прямые рейсы из Якутска в Анкоридж (США) с промежуточной посадкой в аэропорту Елизово (Петропавловск - Камчатский).
Авиакомпания "Якутия" имеет допуски на полеты между Россией и Аляской
Авиакомпания "Якутия" имеет допуски Росавиации на полеты между Россией и Аляской