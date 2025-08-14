https://ria.ru/20250814/jakutija-2035148225.html

Авиакомпания "Якутия" имеет допуски на полеты между Россией и Аляской

Авиакомпания "Якутия" имеет допуски на полеты между Россией и Аляской - РИА Новости, 14.08.2025

Авиакомпания "Якутия" имеет допуски на полеты между Россией и Аляской

2025-08-14
Авиакомпания "Якутия" имеет действующие допуски Росавиации на полеты между РФ и Аляской, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Авиакомпания "Якутия" имеет действующие допуски Росавиации на полеты между РФ и Аляской, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. "Авиакомпания "Якутия" имеет действующие допуски Росавиации на полёты между РФ и Аляской", - сообщили в пресс-службе авиакомпании в ответ на соответствующий вопрос. В 2019 году авиакомпания "Якутия", как сообщается на официальном сайте, предлагала три рейса по маршруту Якутск - Петропавловск-Камчатский – Анкоридж (США) и обратно. В 2020 году сообщалось, что будут выполняться прямые рейсы из Якутска в Анкоридж (США) с промежуточной посадкой в аэропорту Елизово (Петропавловск - Камчатский).

