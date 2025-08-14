Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпания "Якутия" имеет допуски на полеты между Россией и Аляской - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:30 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/jakutija-2035148225.html
Авиакомпания "Якутия" имеет допуски на полеты между Россией и Аляской
Авиакомпания "Якутия" имеет допуски на полеты между Россией и Аляской - РИА Новости, 14.08.2025
Авиакомпания "Якутия" имеет допуски на полеты между Россией и Аляской
Авиакомпания "Якутия" имеет действующие допуски Росавиации на полеты между РФ и Аляской, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T03:30:00+03:00
2025-08-14T03:30:00+03:00
россия
якутск
сша
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91626/29/916262992_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_1650bb9278e694eecb976284223b03a4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Авиакомпания "Якутия" имеет действующие допуски Росавиации на полеты между РФ и Аляской, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. "Авиакомпания "Якутия" имеет действующие допуски Росавиации на полёты между РФ и Аляской", - сообщили в пресс-службе авиакомпании в ответ на соответствующий вопрос. В 2019 году авиакомпания "Якутия", как сообщается на официальном сайте, предлагала три рейса по маршруту Якутск - Петропавловск-Камчатский – Анкоридж (США) и обратно. В 2020 году сообщалось, что будут выполняться прямые рейсы из Якутска в Анкоридж (США) с промежуточной посадкой в аэропорту Елизово (Петропавловск - Камчатский).
https://ria.ru/20250814/alyaska-2035138830.html
россия
якутск
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91626/29/916262992_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_f15cfae16fe0c84cfe8672cdac3b2e23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, якутск, сша, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Якутск, США, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Авиакомпания "Якутия" имеет допуски на полеты между Россией и Аляской

Авиакомпания "Якутия" имеет допуски Росавиации на полеты между Россией и Аляской

© Фото : Aktug AtesСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Якутия"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Якутия - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : Aktug Ates
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Якутия". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Авиакомпания "Якутия" имеет действующие допуски Росавиации на полеты между РФ и Аляской, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
"Авиакомпания "Якутия" имеет действующие допуски Росавиации на полёты между РФ и Аляской", - сообщили в пресс-службе авиакомпании в ответ на соответствующий вопрос.
В 2019 году авиакомпания "Якутия", как сообщается на официальном сайте, предлагала три рейса по маршруту Якутск - Петропавловск-Камчатский – Анкоридж (США) и обратно. В 2020 году сообщалось, что будут выполняться прямые рейсы из Якутска в Анкоридж (США) с промежуточной посадкой в аэропорту Елизово (Петропавловск - Камчатский).
Ил-96-400М - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Эксперт рассказал, можно ли напрямую долететь из Москвы до Аляски
Вчера, 00:34
 
РоссияЯкутскСШАФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала