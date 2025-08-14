СМИ: Израиль ведет переговоры о переселении жителей Газы в другие страны
CNN: Израиль ведет переговоры с пятью странами о переселении жителей Газы
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Израиль ведет переговоры с властями пяти стран, включая Эфиопию, Ливию и Индонезию, о возможном переселении в них жителей сектора Газа в обмен на существенную компенсацию, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
"В переговорах участвуют Южный Судан, (непризнанная Республика - ред.) Сомалиленд, Эфиопия, Ливия и Индонезия... По словам чиновника, в обмен на принятие части более чем двухмиллионного населения Газы эти страны стремятся получить "существенную финансовую и международную компенсацию", - говорится в материале телеканала.
Как отмечает CNN, неясно, на какой стадии находятся эти переговоры и приведут ли они к какому-либо результату.
В июле портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что глава службы израильской внешней разведки "Моссад" Давид Барнеа встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне, чтобы попросить помощи в убеждении других стран принять палестинцев, которых собираются переселить из сектора Газа. По словам источников, Барнеа сообщил Уиткоффу, что Эфиопия, Индонезия и Ливия выразили готовность принять большое число палестинцев из Газы.
В марте портал Axios сообщал, что власти Израиля провели переговоры с Южным Суданом и Индонезией по поводу возможного переселения в эти страны палестинцев из сектора Газа. По данным портала, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поставил "Моссаду" задачу по поиску стран, которые согласились бы в большом количестве принять палестинцев из сектора Газа. В четверг газета Telegraph сообщила, что Южный Судан согласился принять палестинцев из сектора Газа в ответ на соответствующий запрос со стороны Израиля.