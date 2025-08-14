https://ria.ru/20250814/inzhener-2035341428.html
Мужчина получил ранения при атаке ВСУ в Курской области
Мужчина получил ранения при атаке ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2025
Мужчина получил ранения при атаке ВСУ в Курской области
Инженер ранен в ходе удара ВСУ по предприятию в курском Рыльском районе, с ранениями, травмами и переломом его доставляют в больницу, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 14.08.2025
КУРСК, 14 авг - РИА Новости. Инженер ранен в ходе удара ВСУ по предприятию в курском Рыльском районе, с ранениями, травмами и переломом его доставляют в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "ВСУ снова ударили по территории предприятия АО "Промсахар" в посёлке Куйбышева Рыльского района. Ранен 41-летний инженер. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение левой кисти, перелом первой пястной кости, сквозное непроникающее ранение грудной клетки", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Уточняется, что бригада скорой помощи доставляет его в курскую областную больницу.
Мужчина получил ранения при атаке ВСУ в Курской области
Инженер получил ранение при ударе ВСУ по предприятию в Курской области