Мужчина получил ранения при атаке ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2025
17:45 14.08.2025
Мужчина получил ранения при атаке ВСУ в Курской области
Инженер ранен в ходе удара ВСУ по предприятию в курском Рыльском районе, с ранениями, травмами и переломом его доставляют в больницу, сообщил врио губернатора
КУРСК, 14 авг - РИА Новости. Инженер ранен в ходе удара ВСУ по предприятию в курском Рыльском районе, с ранениями, травмами и переломом его доставляют в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "ВСУ снова ударили по территории предприятия АО "Промсахар" в посёлке Куйбышева Рыльского района. Ранен 41-летний инженер. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение левой кисти, перелом первой пястной кости, сквозное непроникающее ранение грудной клетки", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Уточняется, что бригада скорой помощи доставляет его в курскую областную больницу.
КУРСК, 14 авг - РИА Новости. Инженер ранен в ходе удара ВСУ по предприятию в курском Рыльском районе, с ранениями, травмами и переломом его доставляют в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"ВСУ снова ударили по территории предприятия АО "Промсахар" в посёлке Куйбышева Рыльского района. Ранен 41-летний инженер. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение левой кисти, перелом первой пястной кости, сквозное непроникающее ранение грудной клетки", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Уточняется, что бригада скорой помощи доставляет его в курскую областную больницу.
