Представительница Кубы рассказала, какую песню исполнит на "Интервидении"​

Представительница Кубы рассказала, какую песню исполнит на "Интервидении"​ - РИА Новости, 14.08.2025

Представительница Кубы рассказала, какую песню исполнит на "Интервидении"​

Кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что исполнит на конкурсе "Интервидение" песню Guaguancó ("Гуагуанко") одноименного жанра. РИА Новости, 14.08.2025

ГАВАНА, 14 авг - РИА Новости. Кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что исполнит на конкурсе "Интервидение" песню Guaguancó ("Гуагуанко") одноименного жанра. "Мы решили выбрать Guaguancó, потому что эта композиция отражает наши корни, верования, она действительно отражает сущность кубинцев. Нам она очень понравилась, потому что она подлинно показывает всю полноту того, что такое Куба, в одной песне", - поделилась участница конкурса. Также Иглесиас Саласар призналась, что написала эту композицию, чтобы доказать неправоту своего друга, сказавшего ей, что гуагуанко она петь не умеет. "Один мой друг сказал, что я не умею петь гуагуанко... Он бросил мне вызов, и в результате получилась прекрасная песня, которая будет исполняться на конкурсе на сценах России", - рассказала Иглесиас Саласар. Гуагуанко - музыкальный и танцевальный жанр в ряде стран Карибского бассейна. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

