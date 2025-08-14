Рейтинг@Mail.ru
Представительница Кубы рассказала, какую песню исполнит на "Интервидении"​ - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:18 14.08.2025 (обновлено: 06:27 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/intervidenie-2035156089.html
Представительница Кубы рассказала, какую песню исполнит на "Интервидении"​
Представительница Кубы рассказала, какую песню исполнит на "Интервидении"​ - РИА Новости, 14.08.2025
Представительница Кубы рассказала, какую песню исполнит на "Интервидении"​
Кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что исполнит на конкурсе "Интервидение" песню Guaguancó ("Гуагуанко") одноименного жанра. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T06:18:00+03:00
2025-08-14T06:27:00+03:00
культура
россия
куба
москва
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
игорь матвиенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585220372_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_16f53a964b22c437bd6085bfc1d27ffb.jpg
ГАВАНА, 14 авг - РИА Новости. Кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что исполнит на конкурсе "Интервидение" песню Guaguancó ("Гуагуанко") одноименного жанра. "Мы решили выбрать Guaguancó, потому что эта композиция отражает наши корни, верования, она действительно отражает сущность кубинцев. Нам она очень понравилась, потому что она подлинно показывает всю полноту того, что такое Куба, в одной песне", - поделилась участница конкурса. Также Иглесиас Саласар призналась, что написала эту композицию, чтобы доказать неправоту своего друга, сказавшего ей, что гуагуанко она петь не умеет. "Один мой друг сказал, что я не умею петь гуагуанко... Он бросил мне вызов, и в результате получилась прекрасная песня, которая будет исполняться на конкурсе на сценах России", - рассказала Иглесиас Саласар. Гуагуанко - музыкальный и танцевальный жанр в ряде стран Карибского бассейна. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250812/shaman-2034693290.html
https://ria.ru/20250811/shaman-2032796527.html
россия
куба
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585220372_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_743cd3ac815a8d48c5beefad88024058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, куба, москва, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко
Культура, Россия, Куба, Москва, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Игорь Матвиенко
Представительница Кубы рассказала, какую песню исполнит на "Интервидении"​

Кубинская певица Саласар исполнит на "Интервидении" песню Guaguancó

© Андрей СоловьевГавана, Куба
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Андрей Соловьев
Гавана, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГАВАНА, 14 авг - РИА Новости. Кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что исполнит на конкурсе "Интервидение" песню Guaguancó ("Гуагуанко") одноименного жанра.
"Мы решили выбрать Guaguancó, потому что эта композиция отражает наши корни, верования, она действительно отражает сущность кубинцев. Нам она очень понравилась, потому что она подлинно показывает всю полноту того, что такое Куба, в одной песне", - поделилась участница конкурса.
Игорь Крутой - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Крутой оценил песню Shaman для "Интервидения"
12 августа, 00:16
Также Иглесиас Саласар призналась, что написала эту композицию, чтобы доказать неправоту своего друга, сказавшего ей, что гуагуанко она петь не умеет.
"Один мой друг сказал, что я не умею петь гуагуанко... Он бросил мне вызов, и в результате получилась прекрасная песня, которая будет исполняться на конкурсе на сценах России", - рассказала Иглесиас Саласар.
Гуагуанко - музыкальный и танцевальный жанр в ряде стран Карибского бассейна.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Съемки клипа Прямо по сердцу певца Shamana - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Певец SHAMAN: "Мой номер на "Интервидении" будет необычным и всех удивит"
11 августа, 08:00
 
КультураРоссияКубаМоскваВладимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов)Игорь Матвиенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала