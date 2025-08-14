Рейтинг@Mail.ru
14.08.2025
Представительница Кубы рассказала, что мечтает победить на "Интервидении"
Культура
 
03:18 14.08.2025
Представительница Кубы рассказала, что мечтает победить на "Интервидении"
Представительница Кубы рассказала, что мечтает победить на "Интервидении" - РИА Новости, 14.08.2025
Представительница Кубы рассказала, что мечтает победить на "Интервидении"
Кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что мечтает о победе в конкурсе "Интервидение". РИА Новости, 14.08.2025
ГАВАНА, 14 авг - РИА Новости. Кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что мечтает о победе в конкурсе "Интервидение". "Мечтаю привезти приз на Кубу", - призналась Иглесиас Саласар. Участница конкурса сообщила, что усердно готовится к выступлению, бережет связки и даже научилась танцевать. "Подготовка к мероприятию довольно напряженная, потому что мне пришлось научиться танцевать, делать это энергично, ставить хореографию... Я очень берегу свой голос, делаю упражнения и готовлюсь физически, чтобы показать на сцене всё, на что способна", - поделилась собеседница агентства. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Представительница Кубы Саласар мечтает победить на "Интервидении"

ГАВАНА, 14 авг - РИА Новости. Кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что мечтает о победе в конкурсе "Интервидение".
"Мечтаю привезти приз на Кубу", - призналась Иглесиас Саласар.
Участница конкурса сообщила, что усердно готовится к выступлению, бережет связки и даже научилась танцевать.
"Подготовка к мероприятию довольно напряженная, потому что мне пришлось научиться танцевать, делать это энергично, ставить хореографию... Я очень берегу свой голос, делаю упражнения и готовлюсь физически, чтобы показать на сцене всё, на что способна", - поделилась собеседница агентства.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
