Представительница Кубы рассказала, что мечтает победить на "Интервидении"

2025-08-14T03:18:00+03:00

культура

россия

москва

куба

владимир путин

shaman (ярослав дронов)

игорь матвиенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022532629_0:906:1759:1895_1920x0_80_0_0_d72b96f02c0fb97e26ff7c28b07977a6.jpg

ГАВАНА, 14 авг - РИА Новости. Кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что мечтает о победе в конкурсе "Интервидение". "Мечтаю привезти приз на Кубу", - призналась Иглесиас Саласар. Участница конкурса сообщила, что усердно готовится к выступлению, бережет связки и даже научилась танцевать. "Подготовка к мероприятию довольно напряженная, потому что мне пришлось научиться танцевать, делать это энергично, ставить хореографию... Я очень берегу свой голос, делаю упражнения и готовлюсь физически, чтобы показать на сцене всё, на что способна", - поделилась собеседница агентства. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

россия, москва, куба, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко