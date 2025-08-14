Представительница Кубы рассказала, что мечтает победить на "Интервидении"
Представительница Кубы Саласар мечтает победить на "Интервидении"
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧасы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса "Интервидение-2025", установленные на Манежной площади в Москве
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса "Интервидение-2025", установленные на Манежной площади в Москве. Архивное фото
ГАВАНА, 14 авг - РИА Новости. Кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что мечтает о победе в конкурсе "Интервидение".
"Мечтаю привезти приз на Кубу", - призналась Иглесиас Саласар.
Участница конкурса сообщила, что усердно готовится к выступлению, бережет связки и даже научилась танцевать.
"Подготовка к мероприятию довольно напряженная, потому что мне пришлось научиться танцевать, делать это энергично, ставить хореографию... Я очень берегу свой голос, делаю упражнения и готовлюсь физически, чтобы показать на сцене всё, на что способна", - поделилась собеседница агентства.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
