Рейтинг@Mail.ru
Назван представитель Китая в жюри "Интервидения" - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:19 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/intervidenie-2035138056.html
Назван представитель Китая в жюри "Интервидения"
Назван представитель Китая в жюри "Интервидения" - РИА Новости, 14.08.2025
Назван представитель Китая в жюри "Интервидения"
Оперная дива У Бися представит Китай в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T00:19:00+03:00
2025-08-14T00:19:00+03:00
культура
китай
россия
москва
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
игорь матвиенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022532629_0:906:1759:1895_1920x0_80_0_0_d72b96f02c0fb97e26ff7c28b07977a6.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Оперная дива У Бися представит Китай в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса. "Китай в жюри Международного музыкального конкурса "Интервидение" представит оперная дива У Бися. У Бися – именитая певица, оперная дива Китая. Обладательница нежного лирико-колоратурного сопрано, У Бися стала первой китайской певицей, которая владеет как китайской народной манерой исполнения, так и техникой бельканто и успешно сочетает их в своём исполнительском искусстве", - говорится в сообщении. Как уточняется, У Бися завоевала множество наград, среди которых первая премия за народное пение на Национальном вокальном конкурсе Китая (1996) и на VIII Международном конкурсе исполнителей в Бильбао, вторая премия на XII Международном конкурсе имени Чайковского. Репертуар певицы представляет собой широкий спектр вокальных произведений, включая оперы "Риголетто" Верди, "Джанни Скикки" Пуччини, китайскую оперу "Свадьба Сяо Эрхэя". У Бися провела более сотни сольных концертов, на ее счету 20 альбомов. Кроме того, на сегодняшний день певица занимает должности заведующей кафедрой вокала и оперы, а также директора Института китайского вокального искусства при Китайской консерватории музыки, является профессором и руководителем докторантов. "У Бися часто выступает в качестве члена жюри крупных конкурсов, среди которых можно назвать немецкие международные вокальные конкурсы Neue Stimmen и Voci Verdiane, а также Китайскую премию "Золотой колокол" в области музыки, премию "Вэньхуа" от министерства культуры и туризма Китая и различные национальные программы талантов, поддерживаемые государством. Певица являлась рецензентом для Национального фонда искусств Китая и Пекинского фонда культуры и искусства", - добавляется в сообщении. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250812/shaman-2034693290.html
https://ria.ru/20250811/shaman-2032796527.html
https://ria.ru/20250807/intervidenie-2033916953.html
китай
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022532629_0:736:1749:2048_1920x0_80_0_0_e2cf285dc09cdad36a0b803b1473241b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, москва, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко
Культура, Китай, Россия, Москва, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Игорь Матвиенко
Назван представитель Китая в жюри "Интервидения"

Оперная дива У Бися представит Китай в составе жюри "Интервидения"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧасы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса "Интервидение-2025", установленные на Манежной площади в Москве
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса Интервидение-2025, установленные на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса "Интервидение-2025", установленные на Манежной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Оперная дива У Бися представит Китай в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
"Китай в жюри Международного музыкального конкурса "Интервидение" представит оперная дива У Бися. У Бися – именитая певица, оперная дива Китая. Обладательница нежного лирико-колоратурного сопрано, У Бися стала первой китайской певицей, которая владеет как китайской народной манерой исполнения, так и техникой бельканто и успешно сочетает их в своём исполнительском искусстве", - говорится в сообщении.
Игорь Крутой - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Крутой оценил песню Shaman для "Интервидения"
12 августа, 00:16
Как уточняется, У Бися завоевала множество наград, среди которых первая премия за народное пение на Национальном вокальном конкурсе Китая (1996) и на VIII Международном конкурсе исполнителей в Бильбао, вторая премия на XII Международном конкурсе имени Чайковского.
Репертуар певицы представляет собой широкий спектр вокальных произведений, включая оперы "Риголетто" Верди, "Джанни Скикки" Пуччини, китайскую оперу "Свадьба Сяо Эрхэя". У Бися провела более сотни сольных концертов, на ее счету 20 альбомов.
Кроме того, на сегодняшний день певица занимает должности заведующей кафедрой вокала и оперы, а также директора Института китайского вокального искусства при Китайской консерватории музыки, является профессором и руководителем докторантов.
Съемки клипа Прямо по сердцу певца Shamana - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Певец SHAMAN: "Мой номер на "Интервидении" будет необычным и всех удивит"
11 августа, 08:00
"У Бися часто выступает в качестве члена жюри крупных конкурсов, среди которых можно назвать немецкие международные вокальные конкурсы Neue Stimmen и Voci Verdiane, а также Китайскую премию "Золотой колокол" в области музыки, премию "Вэньхуа" от министерства культуры и туризма Китая и различные национальные программы талантов, поддерживаемые государством. Певица являлась рецензентом для Национального фонда искусств Китая и Пекинского фонда культуры и искусства", - добавляется в сообщении.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Композитор и музыкальный аранжировщик Халид Аль-Салем из Катара - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Композитор из Катара вошел в состав жюри "Интервидения"
7 августа, 13:44
 
КультураКитайРоссияМоскваВладимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов)Игорь Матвиенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала