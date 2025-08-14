Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии прокомментировали встречу Путина и Трампа
06:34 14.08.2025 (обновлено: 12:35 14.08.2025)
В Индонезии прокомментировали встречу Путина и Трампа
ДЖАКАРТА, 14 авг — РИА Новости. Индонезия приветствует встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, запланированную на 15 августа, как событие, которое приблизит мир на Украине, заявил пресс-секретарь Управления по связям с общественностью президента страны Филипс Вермонте. "Если будет достигнуто мирное решение (по Украине - ред.), Индонезия, конечно, рада этой встрече", – заявил Вермонте, слова которого приводит индонезийское агентство ANTARA. По словам пресс-секретаря, возникновение конфликтов в различных частях мира, таких как Палестина и Украина, представляет собой "серьезную проблему для мирового сообщества", и эти конфликты также оказывают влияние на Индонезию. Вермонте добавил, что после окончания конфликта на Украине экономическое сотрудничество Индонезии с Россией и Украиной "укрепится, поскольку исчезнут торговые барьеры, вызванные конфликтом". "Любое решение, направленное на достижение мира, приветствуется нами", — подчеркнул чиновник, подтвердив решимость президента Индонезии Прабово Субианто строить дружеские отношения со всеми странами, если это соответствует национальным интересам. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
ДЖАКАРТА, 14 авг — РИА Новости. Индонезия приветствует встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, запланированную на 15 августа, как событие, которое приблизит мир на Украине, заявил пресс-секретарь Управления по связям с общественностью президента страны Филипс Вермонте.
"Если будет достигнуто мирное решение (по Украине - ред.), Индонезия, конечно, рада этой встрече", – заявил Вермонте, слова которого приводит индонезийское агентство ANTARA.
СМИ назвали возможную тему переговоров Путина и Трампа
Вчера, 02:13
СМИ назвали возможную тему переговоров Путина и Трампа
Вчера, 02:13
По словам пресс-секретаря, возникновение конфликтов в различных частях мира, таких как Палестина и Украина, представляет собой "серьезную проблему для мирового сообщества", и эти конфликты также оказывают влияние на Индонезию.
Вермонте добавил, что после окончания конфликта на Украине экономическое сотрудничество Индонезии с Россией и Украиной "укрепится, поскольку исчезнут торговые барьеры, вызванные конфликтом".
"Любое решение, направленное на достижение мира, приветствуется нами", — подчеркнул чиновник, подтвердив решимость президента Индонезии Прабово Субианто строить дружеские отношения со всеми странами, если это соответствует национальным интересам.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Трамп высказался за заморозку фронта и встречу Путина с Зеленским
13 августа, 19:26
Трамп высказался за заморозку фронта и встречу Путина с Зеленским
13 августа, 19:26
 
