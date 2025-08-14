https://ria.ru/20250814/indiya-2035986100.html

Фестиваль "День Индии" начнется в Москве в четверг

Фестиваль "День Индии" начнется в Москве в четверг

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Десятый фестиваль "День Индии" начнется в Москве в четверг и продлится до 17 августа, ключевой темой станет история сохранения и преумножения индийского наследия в России, а также 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль пройдет в ландшафтном парке "Остров мечты". Он будет приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Для гостей фестиваля будут доступны кулинарные мастер-классы по приготовлению традиционных индийских блюд. Кроме того, на мероприятии будут работать профессиональные педагоги, которые проведут семинары по йоге и аюрведе (альтернативная медицина). Также запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера. Посетители смогут также получить личную консультацию индийского астролога и задать волнующие вопросы о будущем. Также, в рамках фестиваля пройдет праздник холи, который вновь соберёт поклонников сухих индийских красок. На более чем 25 площадках фестиваля можно будет послушать о многообразии индийской культуры, в том числе, и об истории ритуала Маха Кумбха Мела - одного из крупнейших религиозных праздников Индии, во время которого миллионы паломников совершают омовения в водах реки Ганг. Все мероприятия бесплатные, вход на фестиваль свободный.

