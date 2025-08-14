Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "День Индии" начнется в Москве в четверг - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:15 14.08.2025 (обновлено: 09:00 18.08.2025)
https://ria.ru/20250814/indiya-2035986100.html
Фестиваль "День Индии" начнется в Москве в четверг
Фестиваль "День Индии" начнется в Москве в четверг - РИА Новости, 18.08.2025
Фестиваль "День Индии" начнется в Москве в четверг
Десятый фестиваль "День Индии" начнется в Москве в четверг и продлится до 17 августа, ключевой темой станет история сохранения и преумножения индийского... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-14T00:15:00+03:00
2025-08-18T09:00:00+03:00
москва
россия
индия
что посмотреть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408255_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_420f84ddc2dd0600f3482adc8ec85d86.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Десятый фестиваль "День Индии" начнется в Москве в четверг и продлится до 17 августа, ключевой темой станет история сохранения и преумножения индийского наследия в России, а также 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль пройдет в ландшафтном парке "Остров мечты". Он будет приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Для гостей фестиваля будут доступны кулинарные мастер-классы по приготовлению традиционных индийских блюд. Кроме того, на мероприятии будут работать профессиональные педагоги, которые проведут семинары по йоге и аюрведе (альтернативная медицина). Также запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера. Посетители смогут также получить личную консультацию индийского астролога и задать волнующие вопросы о будущем. Также, в рамках фестиваля пройдет праздник холи, который вновь соберёт поклонников сухих индийских красок. На более чем 25 площадках фестиваля можно будет послушать о многообразии индийской культуры, в том числе, и об истории ритуала Маха Кумбха Мела - одного из крупнейших религиозных праздников Индии, во время которого миллионы паломников совершают омовения в водах реки Ганг. Все мероприятия бесплатные, вход на фестиваль свободный.
https://ria.ru/20250804/festival-2033288058.html
https://ria.ru/20250808/indiya-2034234110.html
москва
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408255_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_de8e315138b67f505ad8a72e9f37fb8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, индия, что посмотреть
Москва, Россия, Индия, что посмотреть
Фестиваль "День Индии" начнется в Москве в четверг

Десятый фестиваль "День Индии" начнется в Москве в четверг

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлаги России и Индии
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Десятый фестиваль "День Индии" начнется в Москве в четверг и продлится до 17 августа, ключевой темой станет история сохранения и преумножения индийского наследия в России, а также 80-летие победы в Великой Отечественной войне.
Фестиваль пройдет в ландшафтном парке "Остров мечты". Он будет приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией.
Осташков. Туристы на фестивале Селигерский рыбник - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Вкуснее суши и пиццы. В Осташкове прошел фестиваль "Селигерский рыбник"
4 августа, 17:28
Для гостей фестиваля будут доступны кулинарные мастер-классы по приготовлению традиционных индийских блюд. Кроме того, на мероприятии будут работать профессиональные педагоги, которые проведут семинары по йоге и аюрведе (альтернативная медицина).
Также запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера.
Посетители смогут также получить личную консультацию индийского астролога и задать волнующие вопросы о будущем. Также, в рамках фестиваля пройдет праздник холи, который вновь соберёт поклонников сухих индийских красок.
На более чем 25 площадках фестиваля можно будет послушать о многообразии индийской культуры, в том числе, и об истории ритуала Маха Кумбха Мела - одного из крупнейших религиозных праздников Индии, во время которого миллионы паломников совершают омовения в водах реки Ганг.
Все мероприятия бесплатные, вход на фестиваль свободный.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
"Лучший подарок": в Индии пришли в восторг от разговора Моди и Путина
8 августа, 19:46
 
МоскваРоссияИндиячто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала