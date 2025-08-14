Национальные танцы украсят фестиваль "День Индии"

https://ria.ru/20250814/indiya-2035331135.html

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Индийские национальные танцы являются неотъемлемой частью культурного наследия Индии, а также они украшают фестиваль "День Индии", который проходит в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Любовь к индийским фильмам привела к танцам. И уже 12 лет мы активно учим танцы, танцуем, выступаем", - рассказала РИА Новости основатель танцевального коллектива из Ижевска "Нандини" Зульфия. Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве в четверг на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты". Фестиваль приурочен к 79-летнему Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он продлится по 17 августа. На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть и зоны с едой, где можно попробовать традиционную индийскую кухню и принять участие в кулинарных мастер-классах. На территории парка организованы несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на картах Таро и получить ответы на волнующие вопросы о будущем. Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. Помимо прочего запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.

