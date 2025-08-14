https://ria.ru/20250814/indija-2035297300.html

Основатель фестиваля "День Индии" рассказал о дружбе Москвы и Нью-Дели

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия и Индия всегда были близкими друзьями, и фестиваль "День Индии", проходящий в Москве, демонстрирует эту дружбу, рассказал РИА Новости основатель фестиваля "День Индии" и президент индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. "Россия и Индия всегда были хорошими друзьями… Можно увидеть, что над площадкой развеваются два флага - России и Индии, и на фестивале здесь все про наши страны. И этот год особенный еще и потому, что в этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной Войне", - сказал Котвани. Он подчеркнул, что во Второй мировой войне участвовало порядка 2,5 миллиона индийцев в составе армии Великобритании, отметив, что индийские солдаты воевали за те же цели, что и советские. Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве в четверг на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты". Фестиваль приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он продлится по 17 августа. На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть и зоны с едой, где можно попробовать традиционную индийскую кухню и принять участие в кулинарных мастер-классах. На территории парка организованы несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на картах Таро и получить ответы на волнующие вопросы о будущем. Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. Помимо прочего запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера.

