Рейтинг@Mail.ru
Основатель фестиваля "День Индии" рассказал о дружбе Москвы и Нью-Дели - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/indija-2035297300.html
Основатель фестиваля "День Индии" рассказал о дружбе Москвы и Нью-Дели
Основатель фестиваля "День Индии" рассказал о дружбе Москвы и Нью-Дели - РИА Новости, 14.08.2025
Основатель фестиваля "День Индии" рассказал о дружбе Москвы и Нью-Дели
Россия и Индия всегда были близкими друзьями, и фестиваль "День Индии", проходящий в Москве, демонстрирует эту дружбу, рассказал РИА Новости основатель... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T15:47:00+03:00
2025-08-14T15:47:00+03:00
россия
индия
москва
сэмми котвани
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033925157_0:242:2952:1903_1920x0_80_0_0_2c7b4e5cdbc86d095513f59e8518ac5c.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия и Индия всегда были близкими друзьями, и фестиваль "День Индии", проходящий в Москве, демонстрирует эту дружбу, рассказал РИА Новости основатель фестиваля "День Индии" и президент индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. "Россия и Индия всегда были хорошими друзьями… Можно увидеть, что над площадкой развеваются два флага - России и Индии, и на фестивале здесь все про наши страны. И этот год особенный еще и потому, что в этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной Войне", - сказал Котвани. Он подчеркнул, что во Второй мировой войне участвовало порядка 2,5 миллиона индийцев в составе армии Великобритании, отметив, что индийские солдаты воевали за те же цели, что и советские. Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве в четверг на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты". Фестиваль приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он продлится по 17 августа. На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть и зоны с едой, где можно попробовать традиционную индийскую кухню и принять участие в кулинарных мастер-классах. На территории парка организованы несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на картах Таро и получить ответы на волнующие вопросы о будущем. Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. Помимо прочего запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера.
https://ria.ru/20250814/indija-2035146494.html
https://ria.ru/20250814/festival-2035209159.html
https://ria.ru/20250808/indiya-2034234110.html
россия
индия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033925157_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_b021723d54779bd4941c479fae8d81bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, москва, сэмми котвани, культура
Россия, Индия, Москва, Сэмми Котвани, Культура
Основатель фестиваля "День Индии" рассказал о дружбе Москвы и Нью-Дели

Котвани: фестиваль "День Индии" показывает дружбу России и Индии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСэмми Котвани
Сэмми Котвани - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сэмми Котвани. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия и Индия всегда были близкими друзьями, и фестиваль "День Индии", проходящий в Москве, демонстрирует эту дружбу, рассказал РИА Новости основатель фестиваля "День Индии" и президент индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани.
"Россия и Индия всегда были хорошими друзьями… Можно увидеть, что над площадкой развеваются два флага - России и Индии, и на фестивале здесь все про наши страны. И этот год особенный еще и потому, что в этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной Войне", - сказал Котвани.
Участники и посетители фестиваля День Индии - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
На фестивале "День Индии" в Москве будет более 150 мероприятий ежедневно
Вчера, 03:05
Он подчеркнул, что во Второй мировой войне участвовало порядка 2,5 миллиона индийцев в составе армии Великобритании, отметив, что индийские солдаты воевали за те же цели, что и советские.
Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве в четверг на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты".
Фестиваль приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он продлится по 17 августа.
На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть и зоны с едой, где можно попробовать традиционную индийскую кухню и принять участие в кулинарных мастер-классах.
Кадры с фестиваля День Индии в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В Москве стартовал фестиваль "День Индии"
Вчера, 12:03
На территории парка организованы несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на картах Таро и получить ответы на волнующие вопросы о будущем.
Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. Помимо прочего запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
"Лучший подарок": в Индии пришли в восторг от разговора Моди и Путина
8 августа, 19:46
 
РоссияИндияМоскваСэмми КотваниКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала