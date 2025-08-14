https://ria.ru/20250814/imuschestvo-2035159258.html

Арестованное имущество актера Смольянинова* продадут

Арестованное имущество актера Смольянинова* продадут - РИА Новости, 14.08.2025

Арестованное имущество актера Смольянинова* продадут

Арестованное в России имущество актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) будет продано, если он не... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T07:17:00+03:00

2025-08-14T07:17:00+03:00

2025-08-14T07:17:00+03:00

происшествия

россия

артур смольянинов

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871082180_0:533:2048:1685_1920x0_80_0_0_1862d0b43abd7fbd079082d1680659f5.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Арестованное в России имущество актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) будет продано, если он не погасит задолженность более чем в 155 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка ФССП РФ. "Если должник не погасит задолженность в установленный срок, имущество будет передано для оценки и дальнейшей принудительной реализации в счет оплаты долга", - сказали в ведомстве. Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что автомобиль Смольянинова* арестовали приставы за долги. Согласно материалам судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, приставы взыскивают с актера более 159,7 тысячи рублей. Вместе с тем, согласно материалам судебных приставов, в отношении Смольянинова* прекращены два производства. В 2023 году на него было возбуждено производство за долги по кредитам на 101,3 тысячи рублей, однако в ноябре 2024 года производство было прекращено по пункту 3 части 1 статьи 46 - приставы не смогли установить местонахождение актера или его имущества. Еще одно производство было возбуждено в августе 2023 за неоплаченный штраф по административному правонарушению на 32,1 тысячи рублей. В 2025 году производство прекратили по пункту 7 части 1 статьи 47 - из-за признания актера банкротом. Смольянинов* заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.* Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250814/delo-2035153106.html

https://ria.ru/20250814/bykov-2035147349.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, артур смольянинов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)