Арестованное имущество актера Смольянинова* продадут - РИА Новости, 14.08.2025
07:17 14.08.2025
Арестованное имущество актера Смольянинова* продадут
происшествия
россия
артур смольянинов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Арестованное в России имущество актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) будет продано, если он не погасит задолженность более чем в 155 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка ФССП РФ. "Если должник не погасит задолженность в установленный срок, имущество будет передано для оценки и дальнейшей принудительной реализации в счет оплаты долга", - сказали в ведомстве. Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что автомобиль Смольянинова* арестовали приставы за долги. Согласно материалам судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, приставы взыскивают с актера более 159,7 тысячи рублей. Вместе с тем, согласно материалам судебных приставов, в отношении Смольянинова* прекращены два производства. В 2023 году на него было возбуждено производство за долги по кредитам на 101,3 тысячи рублей, однако в ноябре 2024 года производство было прекращено по пункту 3 части 1 статьи 46 - приставы не смогли установить местонахождение актера или его имущества. Еще одно производство было возбуждено в августе 2023 за неоплаченный штраф по административному правонарушению на 32,1 тысячи рублей. В 2025 году производство прекратили по пункту 7 части 1 статьи 47 - из-за признания актера банкротом. Смольянинов* заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.* Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.
россия
происшествия, россия, артур смольянинов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Россия, Артур Смольянинов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Актер Артур Смольянинов*
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Артур Смольянинов*. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Арестованное в России имущество актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) будет продано, если он не погасит задолженность более чем в 155 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка ФССП РФ.
"Если должник не погасит задолженность в установленный срок, имущество будет передано для оценки и дальнейшей принудительной реализации в счет оплаты долга", - сказали в ведомстве.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что автомобиль Смольянинова* арестовали приставы за долги. Согласно материалам судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, приставы взыскивают с актера более 159,7 тысячи рублей.
Вместе с тем, согласно материалам судебных приставов, в отношении Смольянинова* прекращены два производства. В 2023 году на него было возбуждено производство за долги по кредитам на 101,3 тысячи рублей, однако в ноябре 2024 года производство было прекращено по пункту 3 части 1 статьи 46 - приставы не смогли установить местонахождение актера или его имущества. Еще одно производство было возбуждено в августе 2023 за неоплаченный штраф по административному правонарушению на 32,1 тысячи рублей. В 2025 году производство прекратили по пункту 7 части 1 статьи 47 - из-за признания актера банкротом.
Смольянинов* заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск.
Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.
* Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.
