https://ria.ru/20250814/harkov-2035406990.html

В Харькове участковый инсценировал арест товарища в военкомате

В Харькове участковый инсценировал арест товарища в военкомате - РИА Новости, 14.08.2025

В Харькове участковый инсценировал арест товарища в военкомате

Участковый в Харькове получил срок за то, что инсценировал арест своего товарища, чтоб вывести его с военно-врачебной комиссии, передает украинское агентство... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T23:31:00+03:00

2025-08-14T23:31:00+03:00

2025-08-14T23:33:00+03:00

в мире

харьков

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034458313_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_0be53feffc9f27046cf9341e8f27ffe1.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Участковый в Харькове получил срок за то, что инсценировал арест своего товарища, чтоб вывести его с военно-врачебной комиссии, передает украинское агентство УНИАН. "В Харькове осужден участковый, который забрал своего товарища с ВВК (военно-врачебной комиссии - ред.), инсценировав задержание", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Из приговора Индустриального районного суда города Харькова следует, что обвиняемый в форме нацполиции зашел в кабинет сдачи анализов и сообщил присутствующим медицинским работникам, что военнообязанный задержан за мошенничество и должен пройти в отдел полиции. Суд признал участкового виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

харьков

украина

2025

Новости

в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины