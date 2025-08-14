Рейтинг@Mail.ru
В Харькове участковый инсценировал арест товарища в военкомате
23:31 14.08.2025
В Харькове участковый инсценировал арест товарища в военкомате
В Харькове участковый инсценировал арест товарища в военкомате - РИА Новости, 14.08.2025
В Харькове участковый инсценировал арест товарища в военкомате
Участковый в Харькове получил срок за то, что инсценировал арест своего товарища, чтоб вывести его с военно-врачебной комиссии, передает украинское агентство... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T23:31:00+03:00
2025-08-14T23:33:00+03:00
в мире
харьков
украина
вооруженные силы украины
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Участковый в Харькове получил срок за то, что инсценировал арест своего товарища, чтоб вывести его с военно-врачебной комиссии, передает украинское агентство УНИАН. "В Харькове осужден участковый, который забрал своего товарища с ВВК (военно-врачебной комиссии - ред.), инсценировав задержание", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Из приговора Индустриального районного суда города Харькова следует, что обвиняемый в форме нацполиции зашел в кабинет сдачи анализов и сообщил присутствующим медицинским работникам, что военнообязанный задержан за мошенничество и должен пройти в отдел полиции. Суд признал участкового виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
харьков
украина
в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины
В Харькове участковый инсценировал арест товарища в военкомате

Участковый из Харькова получил пять лет за инсценировку ареста товарища

© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль полиции Украины
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль полиции Украины. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Участковый в Харькове получил срок за то, что инсценировал арест своего товарища, чтоб вывести его с военно-врачебной комиссии, передает украинское агентство УНИАН.
Харькове осужден участковый, который забрал своего товарища с ВВК (военно-врачебной комиссии - ред.), инсценировав задержание", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Из приговора Индустриального районного суда города Харькова следует, что обвиняемый в форме нацполиции зашел в кабинет сдачи анализов и сообщил присутствующим медицинским работникам, что военнообязанный задержан за мошенничество и должен пройти в отдел полиции. Суд признал участкового виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
В миреХарьковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
