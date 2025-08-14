https://ria.ru/20250814/gubernator-2035253877.html
Гладков рассказал, как на его глазах дрон ВСУ ударил по автомобилю
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
БЕЛГОРОД, 14 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как на его глазах во время атаки БПЛА был поврежден автомобиль и ранен мужчина, с риском для жизни его спасли проезжавшие мимо люди, их представят к наградам. "Тяжелое ранение получил на моих глазах водитель легкового автомобиля… после прямого попадания в легковой автомобиль. Абсолютно героические усилия людей, которые проезжали мимо, плюс полиция, плюс самооборона, которые вытащили женщину, мужчину. Мужчине практически оторвало ногу", - сказал Гладков на пресс-конференции. По его словам, как только людей вытащили из автомобиля, он взорвался. "Будем, безусловно, представлять на государственную награду, потому что люди, не считаясь с собственной жизнью, спасали тех, кто ранен", - добавил губернатор.
белгородская область
