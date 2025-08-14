https://ria.ru/20250814/gubernator-2035253877.html

Гладков рассказал, как на его глазах дрон ВСУ ударил по автомобилю

Гладков рассказал, как на его глазах дрон ВСУ ударил по автомобилю - РИА Новости, 14.08.2025

Гладков рассказал, как на его глазах дрон ВСУ ударил по автомобилю

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как на его глазах во время атаки БПЛА был поврежден автомобиль и ранен мужчина, с риском для жизни... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T14:09:00+03:00

2025-08-14T14:09:00+03:00

2025-08-14T14:09:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035181794_4:0:1268:711_1920x0_80_0_0_9a0f2718bc5395bb3c4b495e404039fd.jpg

БЕЛГОРОД, 14 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как на его глазах во время атаки БПЛА был поврежден автомобиль и ранен мужчина, с риском для жизни его спасли проезжавшие мимо люди, их представят к наградам. "Тяжелое ранение получил на моих глазах водитель легкового автомобиля… после прямого попадания в легковой автомобиль. Абсолютно героические усилия людей, которые проезжали мимо, плюс полиция, плюс самооборона, которые вытащили женщину, мужчину. Мужчине практически оторвало ногу", - сказал Гладков на пресс-конференции. По его словам, как только людей вытащили из автомобиля, он взорвался. "Будем, безусловно, представлять на государственную награду, потому что люди, не считаясь с собственной жизнью, спасали тех, кто ранен", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков