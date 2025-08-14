https://ria.ru/20250814/gosduma-2035396193.html

В Госдуме оценили перспективы встречи Путина и Трампа

В Госдуме оценили перспективы встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025

В Госдуме оценили перспективы встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может снизить политическую напряженность на международных рынках, где работают российские... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T21:08:00+03:00

2025-08-14T21:08:00+03:00

2025-08-14T21:08:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

алексей говырин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может снизить политическую напряженность на международных рынках, где работают российские компании, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. "Сам факт встречи может способствовать снижению политической напряжённости на ряде международных рынков, где работают российские компании. В сферах, не затронутых санкциями, любая ясность в политических отношениях облегчает работу с зарубежными контрагентами — от страховых компаний до логистических операторов", - сказал Говырин. По его словам, когда политическая риторика смещается из плоскости конфронтации в формат переговоров, уменьшается и риск того, что партнёры будут отказываться от сотрудничества, опасаясь возможных резких изменений условий. "Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже уже сама по себе стала событием, которое бизнес и аналитики рассматривают как сигнал: каналы прямого общения между двумя крупнейшими державами сохраняются", - добавил политик. Как отметил Говырин, даже притом, что санкционная политика США и ЕС в отношении России остаётся жёсткой, сам факт переговоров открывает возможность для прояснения позиций по отдельным экономическим вопросам, где сохраняются карвауты — исключения из ограничительных мер. Он уточнил, что это касается, например, торговли продовольствием, сельскохозяйственной продукцией, медикаментами и медицинским оборудованием. "Наличие официальных договорённостей о таких исключениях уже сейчас позволяет российским компаниям продолжать экспорт и импорт в разрешённых секторах, а регулярный диалог между странами помогает уточнять детали применения этих правил и снижает риск внезапных барьеров", - подчеркнул парламентарий. Ещё одна сфера, на которую может повлиять встреча, по мнению Говырина, — гражданская ядерная энергетика, так как в этой области существуют действующие генеральные лицензии минфина США, позволяющие определённые операции и расчёты даже через санкционные банки, если они напрямую связаны с мирными атомными проектами. "Для России как крупного экспортёра ядерных технологий и топлива поддержание и возможное расширение таких исключений имеет прямое экономическое значение", - сказал он. Депутат рассказал, что важно и то, что подобные контакты позволяют обсуждать вопросы транзита товаров в третьи страны, в том числе через территории, находящиеся под юрисдикцией союзников США. Он сообщил, что даже если речь не идёт о смягчении существующих ограничений, согласованные технические детали — например, порядок страхования грузов или маршруты поставок — могут давать российским экспортёрам и импортёрам ощутимую экономическую выгоду. "Встреча в Анкоридже не означает мгновенных перемен в санкционном режиме, но способна оказать опосредованное положительное влияние на те сегменты экономики, которые продолжают функционировать в рамках действующих международных правил", - подытожил Говырин. В переговорах на Аляске примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

https://ria.ru/20250814/tramp-2035395531.html

https://ria.ru/20250814/zelenskiy-2035359099.html

https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035328621.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, алексей говырин, госдума рф, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске