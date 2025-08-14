https://ria.ru/20250814/gosduma-2035138499.html
В Госдуму внесут проект об использовании ИИ в агитационных материалах
2025-08-14T00:26:00+03:00
технологии
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782166012_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_92959843c06596738071e5d7459c1134.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, который вводит правила использования искусственного интеллекта (ИИ) при создании предвыборных агитационных материалов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. "Разработан настоящий проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", который предусматривает законодательное закрепление отдельных вопросов применения технологий искусственного интеллекта при изготовлении агитационных материалов", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Предлагается разрешить изготавливать агитационные материалы с применением ИИ, а также установить, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сможет определять особые требования к таким материалам. Уточняется и возможность использования кандидатами изображений людей, созданных искусственным интеллектом. Проектом предусматривается, что, если в агитационных материалах будет использоваться сгенерированное ИИ изображение человека, это должно быть прямо указано, такая информация должна размещаться в печатных, аудиовизуальных и онлайн-материалах. Аналогичные требования предлагается прописать для публикаций в периодических изданиях: если там используются сгенерированные ИИ изображения людей, это должно быть отмечено. По словам авторов инициативы, современные технологические решения позволяют создавать изображения и видео, синтезировать голоса, что открывает новые возможности в части изготовления агитационных материалов, и применение ИИ способно существенно снизить затраты на производство агитационных материалов и оптимизировать процесс их создания. Вместе с тем, по их мнению, в целях недопущения злоупотребления при использовании цифровых технологий, необходима регламентация такой деятельности.
