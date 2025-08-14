Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект об использовании ИИ в агитационных материалах - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:26 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/gosduma-2035138499.html
В Госдуму внесут проект об использовании ИИ в агитационных материалах
В Госдуму внесут проект об использовании ИИ в агитационных материалах - РИА Новости, 14.08.2025
В Госдуму внесут проект об использовании ИИ в агитационных материалах
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, который вводит правила использования искусственного интеллекта (ИИ) при создании предвыборных... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T00:26:00+03:00
2025-08-14T00:26:00+03:00
технологии
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782166012_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_92959843c06596738071e5d7459c1134.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, который вводит правила использования искусственного интеллекта (ИИ) при создании предвыборных агитационных материалов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. "Разработан настоящий проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", который предусматривает законодательное закрепление отдельных вопросов применения технологий искусственного интеллекта при изготовлении агитационных материалов", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Предлагается разрешить изготавливать агитационные материалы с применением ИИ, а также установить, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сможет определять особые требования к таким материалам. Уточняется и возможность использования кандидатами изображений людей, созданных искусственным интеллектом. Проектом предусматривается, что, если в агитационных материалах будет использоваться сгенерированное ИИ изображение человека, это должно быть прямо указано, такая информация должна размещаться в печатных, аудиовизуальных и онлайн-материалах. Аналогичные требования предлагается прописать для публикаций в периодических изданиях: если там используются сгенерированные ИИ изображения людей, это должно быть отмечено. По словам авторов инициативы, современные технологические решения позволяют создавать изображения и видео, синтезировать голоса, что открывает новые возможности в части изготовления агитационных материалов, и применение ИИ способно существенно снизить затраты на производство агитационных материалов и оптимизировать процесс их создания. Вместе с тем, по их мнению, в целях недопущения злоупотребления при использовании цифровых технологий, необходима регламентация такой деятельности.
https://ria.ru/20250417/peskov-2011822719.html
https://ria.ru/20250605/modeli-2021131817.html
https://ria.ru/20250407/gosduma-2009720810.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782166012_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f24d143bceec212d9c6a65d2af0b11f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, ярослав нилов, госдума рф
Технологии, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект об использовании ИИ в агитационных материалах

В Госдуму внесут проект о правилах использования ИИ в агитационных материалах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, который вводит правила использования искусственного интеллекта (ИИ) при создании предвыборных агитационных материалов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Песков высказался о замене чиновников на ИИ
17 апреля, 14:46
"Разработан настоящий проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", который предусматривает законодательное закрепление отдельных вопросов применения технологий искусственного интеллекта при изготовлении агитационных материалов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Предлагается разрешить изготавливать агитационные материалы с применением ИИ, а также установить, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сможет определять особые требования к таким материалам.
Уточняется и возможность использования кандидатами изображений людей, созданных искусственным интеллектом.
Проектом предусматривается, что, если в агитационных материалах будет использоваться сгенерированное ИИ изображение человека, это должно быть прямо указано, такая информация должна размещаться в печатных, аудиовизуальных и онлайн-материалах.
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Модели ИИ могут генерировать ложные сведения и пропаганду, показал доклад
5 июня, 16:40
Аналогичные требования предлагается прописать для публикаций в периодических изданиях: если там используются сгенерированные ИИ изображения людей, это должно быть отмечено.
По словам авторов инициативы, современные технологические решения позволяют создавать изображения и видео, синтезировать голоса, что открывает новые возможности в части изготовления агитационных материалов, и применение ИИ способно существенно снизить затраты на производство агитационных материалов и оптимизировать процесс их создания.
Вместе с тем, по их мнению, в целях недопущения злоупотребления при использовании цифровых технологий, необходима регламентация такой деятельности.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В ГД предложат признать ИИ отягчающим обстоятельством в преступлениях
7 апреля, 01:53
 
ТехнологииЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала