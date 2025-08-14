В Уэльсе вагоны на американских горках сошли с рельсов, есть пострадавшие

https://ria.ru/20250814/gorki-2035254617.html
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Четырнадцать человек, среди которых 13 детей, получили травмы после того, как вагоны на американских горках сошли с рельсов в парке развлечений в приморском городе в Уэльсе, сообщает в четверг телеканал Sky. "Тринадцать детей и один взрослый получили травмы после того, как американские горки сошли с рельсов в парке развлечений в приморском городе в Уэльсе", - сообщил Sky. По информации телеканала, инцидент произошел в среду вечером в парке развлечений "Кони-Бич" в валлийском городе Порткол. В результате схода с рельсов вагончиков аттракциона Wacky Worm ("Странный червяк") пассажиры получили легкие травмы, некоторым потребовалась лечение в больнице. Администрация парка опубликовала в своих социальных сетях сообщение, в котором сообщила, что аттракцион принадлежал не "Кони-Бич", а "третьей стороне", а также объявила, что парк временно закрывается для расследования инцидента.
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Четырнадцать человек, среди которых 13 детей, получили травмы после того, как вагоны на американских горках сошли с рельсов в парке развлечений в приморском городе в Уэльсе, сообщает в четверг телеканал Sky
"Тринадцать детей и один взрослый получили травмы после того, как американские горки сошли с рельсов в парке развлечений в приморском городе в Уэльсе", - сообщил Sky.
По информации телеканала, инцидент произошел в среду вечером в парке развлечений "Кони-Бич" в валлийском городе Порткол. В результате схода с рельсов вагончиков аттракциона Wacky Worm ("Странный червяк") пассажиры получили легкие травмы, некоторым потребовалась лечение в больнице.
Администрация парка опубликовала в своих социальных сетях сообщение, в котором сообщила, что аттракцион принадлежал не "Кони-Бич", а "третьей стороне", а также объявила, что парк временно закрывается для расследования инцидента.