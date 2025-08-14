Рейтинг@Mail.ru
14.08.2025
В Уэльсе вагоны на американских горках сошли с рельсов, есть пострадавшие
14.08.2025
В Уэльсе вагоны на американских горках сошли с рельсов, есть пострадавшие
В Уэльсе вагоны на американских горках сошли с рельсов, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.08.2025
В Уэльсе вагоны на американских горках сошли с рельсов, есть пострадавшие
Четырнадцать человек, среди которых 13 детей, получили травмы после того, как вагоны на американских горках сошли с рельсов в парке развлечений в приморском... РИА Новости, 14.08.2025
в мире
уэльс
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Четырнадцать человек, среди которых 13 детей, получили травмы после того, как вагоны на американских горках сошли с рельсов в парке развлечений в приморском городе в Уэльсе, сообщает в четверг телеканал Sky. "Тринадцать детей и один взрослый получили травмы после того, как американские горки сошли с рельсов в парке развлечений в приморском городе в Уэльсе", - сообщил Sky. По информации телеканала, инцидент произошел в среду вечером в парке развлечений "Кони-Бич" в валлийском городе Порткол. В результате схода с рельсов вагончиков аттракциона Wacky Worm ("Странный червяк") пассажиры получили легкие травмы, некоторым потребовалась лечение в больнице. Администрация парка опубликовала в своих социальных сетях сообщение, в котором сообщила, что аттракцион принадлежал не "Кони-Бич", а "третьей стороне", а также объявила, что парк временно закрывается для расследования инцидента.
уэльс
Новости
в мире, уэльс
В мире, Уэльс
В Уэльсе вагоны на американских горках сошли с рельсов, есть пострадавшие

Sky: 13 детей пострадали при сходе вагонов на американских горках в Уэльсе

© Фото : соцсетиАмериканские горки в парке развлечений "Кони-Бич" в городе Порткол, Уэльс
Американские горки в парке развлечений Кони-Бич в городе Порткол, Уэльс - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : соцсети
Американские горки в парке развлечений "Кони-Бич" в городе Порткол, Уэльс
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Четырнадцать человек, среди которых 13 детей, получили травмы после того, как вагоны на американских горках сошли с рельсов в парке развлечений в приморском городе в Уэльсе, сообщает в четверг телеканал Sky.
"Тринадцать детей и один взрослый получили травмы после того, как американские горки сошли с рельсов в парке развлечений в приморском городе в Уэльсе", - сообщил Sky.
По информации телеканала, инцидент произошел в среду вечером в парке развлечений "Кони-Бич" в валлийском городе Порткол. В результате схода с рельсов вагончиков аттракциона Wacky Worm ("Странный червяк") пассажиры получили легкие травмы, некоторым потребовалась лечение в больнице.
Администрация парка опубликовала в своих социальных сетях сообщение, в котором сообщила, что аттракцион принадлежал не "Кони-Бич", а "третьей стороне", а также объявила, что парк временно закрывается для расследования инцидента.
В миреУэльс
 
 
