В Уэльсе вагоны на американских горках сошли с рельсов, есть пострадавшие

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Четырнадцать человек, среди которых 13 детей, получили травмы после того, как вагоны на американских горках сошли с рельсов в парке развлечений в приморском городе в Уэльсе, сообщает в четверг телеканал Sky. "Тринадцать детей и один взрослый получили травмы после того, как американские горки сошли с рельсов в парке развлечений в приморском городе в Уэльсе", - сообщил Sky. По информации телеканала, инцидент произошел в среду вечером в парке развлечений "Кони-Бич" в валлийском городе Порткол. В результате схода с рельсов вагончиков аттракциона Wacky Worm ("Странный червяк") пассажиры получили легкие травмы, некоторым потребовалась лечение в больнице. Администрация парка опубликовала в своих социальных сетях сообщение, в котором сообщила, что аттракцион принадлежал не "Кони-Бич", а "третьей стороне", а также объявила, что парк временно закрывается для расследования инцидента.

