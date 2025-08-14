https://ria.ru/20250814/gladkov-2035175550.html
Гладков показал видео удара украинского дрона по автомобилю в Белгороде
Гладков показал видео удара украинского дрона по автомобилю в Белгороде
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
БЕЛГОРОД, 14 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале видео, как беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с людьми в центре Белгорода - на кадрах водителю и пассажирам пришли на помощь прохожие. Утром в четверг губернатор сообщил об атаках на Белгород. В частности, поврежден автомобиль, три мирных жителя получили ранения. Один из них в тяжелом состоянии. Позже Гладков опубликовал видео, подписав его: "Момент удара беспилотника ВСУ по машине в центре Белгорода. Очень благодарен всем, кто мгновенно бросился на помощь пострадавшим жителям". На кадрах машина едет по дороге - и внезапно произошел взрыв. Машина задымилась, у нее раскрылись настежь двери, и она съехала на обочину. Водитель и один пассажир самостоятельно вышли из автомобиля, еще одного пассажира вытащили прибежавшие на помощь прохожие.
белгород
белгородская область
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков показал видео удара украинского дрона по автомобилю в Белгороде
