https://ria.ru/20250814/gladkov-2035175550.html

Гладков показал видео удара украинского дрона по автомобилю в Белгороде

Гладков показал видео удара украинского дрона по автомобилю в Белгороде - РИА Новости, 14.08.2025

Гладков показал видео удара украинского дрона по автомобилю в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале видео, как беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с людьми в центре Белгорода... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T09:45:00+03:00

2025-08-14T09:45:00+03:00

2025-08-14T09:45:00+03:00

происшествия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035175217_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cb76fff43474bac2a79ed3f56b864e01.jpg

БЕЛГОРОД, 14 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале видео, как беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с людьми в центре Белгорода - на кадрах водителю и пассажирам пришли на помощь прохожие. Утром в четверг губернатор сообщил об атаках на Белгород. В частности, поврежден автомобиль, три мирных жителя получили ранения. Один из них в тяжелом состоянии. Позже Гладков опубликовал видео, подписав его: "Момент удара беспилотника ВСУ по машине в центре Белгорода. Очень благодарен всем, кто мгновенно бросился на помощь пострадавшим жителям". На кадрах машина едет по дороге - и внезапно произошел взрыв. Машина задымилась, у нее раскрылись настежь двери, и она съехала на обочину. Водитель и один пассажир самостоятельно вышли из автомобиля, еще одного пассажира вытащили прибежавшие на помощь прохожие.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент удара беспилотника ВСУ по машине в центре Белгорода Момент удара беспилотника ВСУ по машине в центре Белгорода 2025-08-14T09:45 true PT0M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины