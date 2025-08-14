Рейтинг@Mail.ru
Муж вице-мисс "Россия 2017" раскрыл подробности ее гибели - РИА Новости, 14.08.2025
18:38 14.08.2025
Муж вице-мисс "Россия 2017" раскрыл подробности ее гибели
Муж вице-мисс "Россия 2017" раскрыл подробности ее гибели - РИА Новости, 14.08.2025
Муж вице-мисс "Россия 2017" раскрыл подробности ее гибели
Вице-мисс "Россия 2017" и участница конкурса "Мисс Вселенная 2017" Ксения Александрова после аварии, случившейся из-за того, что на трассу "М9" выбежал лось,...
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вице-мисс "Россия 2017" и участница конкурса "Мисс Вселенная 2017" Ксения Александрова после аварии, случившейся из-за того, что на трассу "М9" выбежал лось, последние дни девушка была в коме, после её сердце остановилось, рассказал РИА Новости её супруг. Александрова скончалась во вторник, ей было 30 лет. "Мы возвращались из Ржева 5 июля. На обратном пути между Ржевом и Зубцовым, это 191-й километр федеральной трассы "М9", мы столкнулись с лосем. Там был ремонт дороги. Дорога высокая, там нет никаких ограждений от диких животных. Откуда-то выскочил лось, выпрыгнул перед машиной. От момента того, как он выскочил, до удара прошла доля секунды. Я ничего не успел сделать. Лось влетел в салон. Удар пришелся Ксюше в голову. Она была без сознания, голова была разбита, все было в крови. Самое страшное - то, что были сломаны лобные кости черепа. Было видно, что там открытая черепно-мозговая травма", - сказал собеседник агентства. Как уточнил муж модели, они были пристегнуты, ехали с небольшой скоростью. Однако Porsche Panamera - низкий авто, поэтому удар был хоть и не сильным, но пришелся в ноги животному, поэтому подушки безопасности не сработали. Проезжающие люди остановились и вызвали скорую помощь, она приехала через 15 минут и увезла девушку в реанимацию Ржевской больницы. По словам мужа Александровой, врачи заключили, что пострадавшую было необходимо перевозить в Москву - в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. "Сначала она была в глубокой коме, потом вошла в стопор, в один из прекрасных дней полностью пришла в сознание. Повторную операцию сначала не стали делать. Она не могла говорить, потому что была на аппарате ИВЛ, но абсолютно в ясном сознании", - сказал он. Позднее состояние и показатели Александровой ухудшились, поэтому потребовалась повторная операция, которая прошла успешно. "В один из дней она вдруг погрузилась обратно в кому. Диагностировали менингит, который перешел в более тяжелые воспалительные заболевания мозга. Анализы стали ухудшаться, дошло до сепсиса крови. Один раз сердце смогли запустить... Но на следующий день Ксюша умерла - повторно запустить сердце не получилось", - добавил муж модели. Муж Александровой также рассказал, что планирует подать петицию для того, чтобы на данном участке установили сетки от диких животных. "На этом месте постоянно кто-то погибает от столкновений… Я очень надеюсь, что Ксюшина смерть не пройдет напрасно, и как-то удастся остановить это варварство", - добавил он.
ржев, москва, ксения александрова, porsche panamera, происшествия
Ржев, Москва, Ксения Александрова, Porsche Panamera, Происшествия
Муж вице-мисс "Россия 2017" раскрыл подробности ее гибели

Вице-мисс "Россия 2017" Александрова последние дни была в коме после ДТП с лосем

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вице-мисс "Россия 2017" и участница конкурса "Мисс Вселенная 2017" Ксения Александрова после аварии, случившейся из-за того, что на трассу "М9" выбежал лось, последние дни девушка была в коме, после её сердце остановилось, рассказал РИА Новости её супруг.
Александрова скончалась во вторник, ей было 30 лет.
Модель Гюлер Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
"Мисс Европа-Косово" погибла в Турции, убегая от полиции
5 апреля, 20:45
"Мы возвращались из Ржева 5 июля. На обратном пути между Ржевом и Зубцовым, это 191-й километр федеральной трассы "М9", мы столкнулись с лосем. Там был ремонт дороги. Дорога высокая, там нет никаких ограждений от диких животных. Откуда-то выскочил лось, выпрыгнул перед машиной. От момента того, как он выскочил, до удара прошла доля секунды. Я ничего не успел сделать. Лось влетел в салон. Удар пришелся Ксюше в голову. Она была без сознания, голова была разбита, все было в крови. Самое страшное - то, что были сломаны лобные кости черепа. Было видно, что там открытая черепно-мозговая травма", - сказал собеседник агентства.
Как уточнил муж модели, они были пристегнуты, ехали с небольшой скоростью. Однако Porsche Panamera - низкий авто, поэтому удар был хоть и не сильным, но пришелся в ноги животному, поэтому подушки безопасности не сработали. Проезжающие люди остановились и вызвали скорую помощь, она приехала через 15 минут и увезла девушку в реанимацию Ржевской больницы.
По словам мужа Александровой, врачи заключили, что пострадавшую было необходимо перевозить в Москву - в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
"Сначала она была в глубокой коме, потом вошла в стопор, в один из прекрасных дней полностью пришла в сознание. Повторную операцию сначала не стали делать. Она не могла говорить, потому что была на аппарате ИВЛ, но абсолютно в ясном сознании", - сказал он.
Позднее состояние и показатели Александровой ухудшились, поэтому потребовалась повторная операция, которая прошла успешно.
"В один из дней она вдруг погрузилась обратно в кому. Диагностировали менингит, который перешел в более тяжелые воспалительные заболевания мозга. Анализы стали ухудшаться, дошло до сепсиса крови. Один раз сердце смогли запустить... Но на следующий день Ксюша умерла - повторно запустить сердце не получилось", - добавил муж модели.
Муж Александровой также рассказал, что планирует подать петицию для того, чтобы на данном участке установили сетки от диких животных.
"На этом месте постоянно кто-то погибает от столкновений… Я очень надеюсь, что Ксюшина смерть не пройдет напрасно, и как-то удастся остановить это варварство", - добавил он.
Ксения Александрова - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В оргкомитете "Мисс России" подтвердили смерть Ксении Александровой
Вчера, 15:09
 
