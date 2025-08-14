Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге спустили на воду фрегат "Адмирал Амелько" - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/fregat-2035250739.html
В Петербурге спустили на воду фрегат "Адмирал Амелько"
В Петербурге спустили на воду фрегат "Адмирал Амелько" - РИА Новости, 14.08.2025
В Петербурге спустили на воду фрегат "Адмирал Амелько"
Фрегат проекта 22350 "Адмирал Амелько" спустили на воду на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T13:57:00+03:00
2025-08-14T13:57:00+03:00
россия
санкт-петербург
николай патрушев
андрей пучков
северная верфь
объединенная судостроительная корпорация
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035305099_0:117:3040:1827_1920x0_80_0_0_9244140ebf2e168c6218d8227304f81e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Амелько" спустили на воду на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге. Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев, а также помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев и гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков приняли участие в церемонии спуска фрегата на воду. "Фрегат обладает всеми боевыми возможностями, способен решать весь спектр задач, свойственных многоцелевому кораблю, как в ближней, так и в дальней морской зоне", - сказал Моисеев. На "Северной верфи" в сентябре 2024 года спустили на воду фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" (четвертый корабль, строящийся на предприятии по проекту 22350). Следующие четыре корабля проекта также строятся на "Северной верфи" ("Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов", "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов"). В настоящее время на Северном флоте уже несут службу три фрегата проекта 22350: "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Головко". Многоцелевые фрегаты проекта 22350 являются носителями современного ракетного вооружения морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр" и новейшего гиперзвукового комплекса "Циркон". Фрегат проекта 22350 разработан АО "Северное проектно-конструкторское бюро". Эти корабли предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей. Они могут осуществлять противовоздушную, противолодочную и противоракетную оборону кораблей и судов, действовать совместно с морским десантом и дозорной службой, а также охранять государственные границы и обеспечивать защиту гражданских судов и объектов производства в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.
https://ria.ru/20250728/germaniya-2031997987.html
https://ria.ru/20250727/putin-2031745037.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035305099_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_66a1f05870c92eed5a70d15063d4b13c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, николай патрушев, андрей пучков, северная верфь, объединенная судостроительная корпорация, безопасность
Россия, Санкт-Петербург, Николай Патрушев, Андрей Пучков, Северная верфь, Объединенная судостроительная корпорация, Безопасность
В Петербурге спустили на воду фрегат "Адмирал Амелько"

На "Северной верфи" в Петербурге спустили на воду фрегат "Адмирал Амелько"

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкЦеремония спуска на воду фрегата "Адмирал Амелько" в Санкт-Петербурге
Церемония спуска на воду фрегата Адмирал Амелько в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Церемония спуска на воду фрегата "Адмирал Амелько" в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Амелько" спустили на воду на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге.
Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев, а также помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев и гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков приняли участие в церемонии спуска фрегата на воду.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Правительство ФРГ приняло к сведению слова Путина об оснащении ВМФ
28 июля, 17:46
"Фрегат обладает всеми боевыми возможностями, способен решать весь спектр задач, свойственных многоцелевому кораблю, как в ближней, так и в дальней морской зоне", - сказал Моисеев.
На "Северной верфи" в сентябре 2024 года спустили на воду фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" (четвертый корабль, строящийся на предприятии по проекту 22350). Следующие четыре корабля проекта также строятся на "Северной верфи" ("Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов", "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов").
В настоящее время на Северном флоте уже несут службу три фрегата проекта 22350: "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Головко".
Многоцелевые фрегаты проекта 22350 являются носителями современного ракетного вооружения морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр" и новейшего гиперзвукового комплекса "Циркон".
Фрегат проекта 22350 разработан АО "Северное проектно-конструкторское бюро". Эти корабли предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей. Они могут осуществлять противовоздушную, противолодочную и противоракетную оборону кораблей и судов, действовать совместно с морским десантом и дозорной службой, а также охранять государственные границы и обеспечивать защиту гражданских судов и объектов производства в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Путин в День ВМФ провел смотр учений и пообщался с жителями Петербурга
27 июля, 17:34
 
РоссияСанкт-ПетербургНиколай ПатрушевАндрей ПучковСеверная верфьОбъединенная судостроительная корпорацияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала