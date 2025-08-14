https://ria.ru/20250814/fregat-2035250739.html

В Петербурге спустили на воду фрегат "Адмирал Амелько"

В Петербурге спустили на воду фрегат "Адмирал Амелько" - РИА Новости, 14.08.2025

В Петербурге спустили на воду фрегат "Адмирал Амелько"

Фрегат проекта 22350 "Адмирал Амелько" спустили на воду на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T13:57:00+03:00

2025-08-14T13:57:00+03:00

2025-08-14T13:57:00+03:00

россия

санкт-петербург

николай патрушев

андрей пучков

северная верфь

объединенная судостроительная корпорация

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035305099_0:117:3040:1827_1920x0_80_0_0_9244140ebf2e168c6218d8227304f81e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Амелько" спустили на воду на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге. Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев, а также помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев и гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков приняли участие в церемонии спуска фрегата на воду. "Фрегат обладает всеми боевыми возможностями, способен решать весь спектр задач, свойственных многоцелевому кораблю, как в ближней, так и в дальней морской зоне", - сказал Моисеев. На "Северной верфи" в сентябре 2024 года спустили на воду фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" (четвертый корабль, строящийся на предприятии по проекту 22350). Следующие четыре корабля проекта также строятся на "Северной верфи" ("Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов", "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов"). В настоящее время на Северном флоте уже несут службу три фрегата проекта 22350: "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Головко". Многоцелевые фрегаты проекта 22350 являются носителями современного ракетного вооружения морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр" и новейшего гиперзвукового комплекса "Циркон". Фрегат проекта 22350 разработан АО "Северное проектно-конструкторское бюро". Эти корабли предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей. Они могут осуществлять противовоздушную, противолодочную и противоракетную оборону кораблей и судов, действовать совместно с морским десантом и дозорной службой, а также охранять государственные границы и обеспечивать защиту гражданских судов и объектов производства в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.

https://ria.ru/20250728/germaniya-2031997987.html

https://ria.ru/20250727/putin-2031745037.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, николай патрушев, андрей пучков, северная верфь, объединенная судостроительная корпорация, безопасность