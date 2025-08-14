https://ria.ru/20250814/festival-2035282733.html

Фигуристка Валиева откроет фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в Пекине

2025-08-14T15:02:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

россия

китай

экономика

камила валиева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962669514_0:212:3064:1936_1920x0_80_0_0_03817a897db710ac435f4164b0f1c8a9.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Специальным гостем фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Пекине станет серебряный призер чемпионата России, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в фигурном катании Камила Валиева, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Мероприятие пройдет с 28 по 30 августа в Центральном деловом районе Пекина - в торгово-развлекательном комплексе Solana Shopping Park. Фестиваль-ярмарка приурочен к празднованию китайского Дня влюбленных (Циси, 29 августа), давно трансформировавшегося из традиционного праздника любви в масштабный фестиваль распродаж, где китайские потребители активно отмечают его, приобретая огромное количество товаров. Мероприятие организует Российский экспортный центр при поддержке правительств России и Китая", - говорится в сообщении.28 августа будет дан старт фестивалю-ярмарке "Сделано в России", который фигуристка откроет эксклюзивным ледовым шоу. РЭЦ отмечает, что присутствие Валиевой подчеркнет важность культурного и делового обмена между Россией и Китаем, а также привлечет дополнительное внимание к российским брендам и товарам, представленным на площадке."Участие Камилы в мероприятиях фестиваля-ярмарки "Сделано в России", проходящей в рамках программы по продвижению отечественного экспорта, реализуемой Российским экспортным центром, не случайно. Фигуристка очень популярна в Китае. Местные жители очарованы ее талантом и артистизмом, что привело к появлению прозвища K-Bao ("Кей-бао": "малышка", "сокровище") и широкому распространению соответствующего хэштега в китайских социальных сетях", - отмечается в сообщении."Рада сообщить, что приму участие в торжественном открытии фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Пекине. Это важное событие, направленное на продвижение одноименного национального бренда в Китае, и прекрасная возможность встретиться с моими дорогими фанатами, чья поддержка всегда помогает мне двигаться вперед. До встречи на фестивале 28 августа!"- поделилась фигуристка .Программа "Сделано в России" демонстрирует уникальные качества продукции отечественных производителей — экологичность, надежность и инновационность, формируя высокую ценность отечественного знака качества на международных рынках. Участие спортсменки мирового уровня в таком масштабном событии станет символом силы, таланта и конкурентоспособности России, укрепляя взаимное доверие и сотрудничество между двумя странами.Фестиваль объединит более 40 компаний из 26 регионов России. В Пекине будет представлено более 500 наименований продуктов питания, косметики, сувениров, изделий народных промыслов. Гости мероприятия смогут попробовать и приобрести продукцию, познакомиться с традициями России.В дни фестиваля популярные китайские блогеры будут вести прямые эфиры. Благодаря этому миллионы зрителей Поднебесной смогут познакомиться с российскими товарами и сразу приобрести их в онлайн-магазинах "Сделано в России" на местных маркетплейсах.Также гостей фестиваля ждет разнообразная культурная программа: выступления лучших фольклорных коллективов, национальная музыка и танцы создадут атмосферу праздника и сделают мероприятие заметным событием в жизни Пекина.Напомним, Российский экспортный центр уже провел пять фестивалей-ярмарок "Сделано в России" в Китае. Первое мероприятие состоялось в Шэньяне и Даляне (провинция Ляонин) накануне Китайского Нового года в 2024 году, второе — в мае в Харбине (провинция Хэйлунцзян), третье — в ноябре в Чэнду (провинция Сычуань). В 2025 году фестиваль также успешно прошел в Шэньяне и Харбине.Узнать больше о "Сделано в России" можно на официальном сайте.Программу "Сделано в России" координирует Минпромторг России в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", а реализует — Российский экспортный центр. Официальный партнер фестиваля-ярмарки — Московский экспортный центр.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

