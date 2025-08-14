Рейтинг@Mail.ru
На "RT. Док: Время наших героев" покажут VR-фильмы о войне на Донбассе
Культура
 
10:00 14.08.2025
На "RT. Док: Время наших героев" покажут VR-фильмы о войне на Донбассе
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. В Челябинской области с 4 по 6 сентября состоится Международный фестиваль документального кино "RT. Док: Время наших героев", в параллельной программе которого будет представлен уникальный проект массовых показов VR-фильмов о войне на Донбассе, рассказали РИА Новости организаторы смотра.VR-проект разработан военкорами студии "Доброе и зло". Технологии позволяют максимально погрузиться в происходящее, создавая эффект полного присутствия. Зритель не просто наблюдает за событиями, а становится их частью.В основную программу фестиваля RT войдут 14 лент о Донбассе, три из них — премьеры. В деловой программе состоятся панельные дискуссии с участием бойцов, военкоров, создателей фильмов, артистов, политиков и общественных деятелей. Фестиваль станет платформой для обсуждения важнейших тем, связанных с героями специальной военной операции.Посетить мероприятия фестиваля можно бесплатно, билеты – на сайте смотра. В Челябинске "RT.Док: Время наших героев" состоится в Государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова Также показы фильмов коллекции фестиваля пройдут по всей области. Мероприятие организовано при личной поддержке губернатора Алексея Текслера.Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. На смотре показывают фильмы о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтёрах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала СПАС и независимых авторов, в том числе зарубежных.
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. В Челябинской области с 4 по 6 сентября состоится Международный фестиваль документального кино "RT. Док: Время наших героев", в параллельной программе которого будет представлен уникальный проект массовых показов VR-фильмов о войне на Донбассе, рассказали РИА Новости организаторы смотра.
VR-проект разработан военкорами студии "Доброе и зло". Технологии позволяют максимально погрузиться в происходящее, создавая эффект полного присутствия. Зритель не просто наблюдает за событиями, а становится их частью.
В основную программу фестиваля RT войдут 14 лент о Донбассе, три из них — премьеры. В деловой программе состоятся панельные дискуссии с участием бойцов, военкоров, создателей фильмов, артистов, политиков и общественных деятелей. Фестиваль станет платформой для обсуждения важнейших тем, связанных с героями специальной военной операции.
Посетить мероприятия фестиваля можно бесплатно, билеты – на сайте смотра.
В Челябинске "RT.Док: Время наших героев" состоится в Государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова Также показы фильмов коллекции фестиваля пройдут по всей области. Мероприятие организовано при личной поддержке губернатора Алексея Текслера.
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. На смотре показывают фильмы о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтёрах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала СПАС и независимых авторов, в том числе зарубежных.
