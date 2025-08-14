https://ria.ru/20250814/festival-2034999744.html

На "RT. Док: Время наших героев" покажут VR-фильмы о войне на Донбассе

На "RT. Док: Время наших героев" покажут VR-фильмы о войне на Донбассе - РИА Новости, 14.08.2025

На "RT. Док: Время наших героев" покажут VR-фильмы о войне на Донбассе

В Челябинской области с 4 по 6 сентября состоится Международный фестиваль документального кино "RT. Док: Время наших героев", в параллельной программе которого... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T10:00:00+03:00

2025-08-14T10:00:00+03:00

2025-08-14T10:00:00+03:00

культура

донбасс

челябинская область

челябинск

алексей текслер

вгтрк

кино

телеканал rt

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034974255_162:0:3803:2048_1920x0_80_0_0_da8031c77cb5d564434b56a4d29e9c42.png

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. В Челябинской области с 4 по 6 сентября состоится Международный фестиваль документального кино "RT. Док: Время наших героев", в параллельной программе которого будет представлен уникальный проект массовых показов VR-фильмов о войне на Донбассе, рассказали РИА Новости организаторы смотра.VR-проект разработан военкорами студии "Доброе и зло". Технологии позволяют максимально погрузиться в происходящее, создавая эффект полного присутствия. Зритель не просто наблюдает за событиями, а становится их частью.В основную программу фестиваля RT войдут 14 лент о Донбассе, три из них — премьеры. В деловой программе состоятся панельные дискуссии с участием бойцов, военкоров, создателей фильмов, артистов, политиков и общественных деятелей. Фестиваль станет платформой для обсуждения важнейших тем, связанных с героями специальной военной операции.Посетить мероприятия фестиваля можно бесплатно, билеты – на сайте смотра. В Челябинске "RT.Док: Время наших героев" состоится в Государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова Также показы фильмов коллекции фестиваля пройдут по всей области. Мероприятие организовано при личной поддержке губернатора Алексея Текслера.Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. На смотре показывают фильмы о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтёрах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала СПАС и независимых авторов, в том числе зарубежных.

https://ria.ru/20250730/serial-2031887548.html

донбасс

челябинская область

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

донбасс, челябинская область, челябинск, алексей текслер, вгтрк, кино, телеканал rt, что посмотреть , сво