Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия не стала комментировать вопрос о военной помощи Украине - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/evrokomissiya-2035309681.html
Еврокомиссия не стала комментировать вопрос о военной помощи Украине
Еврокомиссия не стала комментировать вопрос о военной помощи Украине - РИА Новости, 14.08.2025
Еврокомиссия не стала комментировать вопрос о военной помощи Украине
Европейская комиссия не стала комментировать вопрос о том, обсуждалась ли в ходе беседы лидеров ЕС с Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте возможность... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T16:32:00+03:00
2025-08-14T16:32:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030862488_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_1857f8bbaf65ef03ad7734d8ed90aa74.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Европейская комиссия не стала комментировать вопрос о том, обсуждалась ли в ходе беседы лидеров ЕС с Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте возможность участия военных сил стран Евросоюза для обеспечения гарантий безопасности Украины в случае достижения мирного соглашения. "Я думаю, что это преждевременно. Мы еще не достигли этого этапа… Европа и ее государства-члены готовы к дальнейшему содействию гарантиям безопасности, основанным на соответствующих компетенциях и возможностях в соответствии с международным правом и при полном уважении политики безопасности и обороны определенных государств-членов и с учетом их интересов безопасности и обороны … было бы неуместно сейчас пытаться интерпретировать это формулировки", - заявил официальный представитель ЕК Ариана Подеста в ответ на соответствующий вопрос журналистов. Ранее в ЕК подтвердили, что в ходе беседы лидеров ЕС с Трампом, американский лидер подтвердил, что США планируют участвовать в гарантиях безопасности Украины. Ранее телеканал CNN со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что Трамп поддержал идею предоставления Киеву гарантий безопасности, которые бы включали роль США. Позже с аналогичным заявлением выступил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. При этом издание Politico со ссылкой на осведомленный источник писало, что Трамп согласился на американское участие в предоставлении Украине гарантий безопасности, но только в том случае, если данные действия Вашингтона не будут сопряжены с НАТО. Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем состоялось онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250814/gaz-2034864834.html
https://ria.ru/20250814/ukraina-2035300592.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030862488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ec6e14bc1d07e9613b57880cb9073b95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, марк рютте, нато, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Марк Рютте, НАТО, Еврокомиссия, Евросоюз
Еврокомиссия не стала комментировать вопрос о военной помощи Украине

В ЕК не ответили на вопрос о присутствии сил ЕС как гарантии безопасности Киева

© AP Photo / Omar HavanaФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаг Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Европейская комиссия не стала комментировать вопрос о том, обсуждалась ли в ходе беседы лидеров ЕС с Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте возможность участия военных сил стран Евросоюза для обеспечения гарантий безопасности Украины в случае достижения мирного соглашения.
"Я думаю, что это преждевременно. Мы еще не достигли этого этапа… Европа и ее государства-члены готовы к дальнейшему содействию гарантиям безопасности, основанным на соответствующих компетенциях и возможностях в соответствии с международным правом и при полном уважении политики безопасности и обороны определенных государств-членов и с учетом их интересов безопасности и обороны … было бы неуместно сейчас пытаться интерпретировать это формулировки", - заявил официальный представитель ЕК Ариана Подеста в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
"Провернут все по-тихому". Украина втайне попросила помощи Москвы
Вчера, 08:00
Ранее в ЕК подтвердили, что в ходе беседы лидеров ЕС с Трампом, американский лидер подтвердил, что США планируют участвовать в гарантиях безопасности Украины.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что Трамп поддержал идею предоставления Киеву гарантий безопасности, которые бы включали роль США. Позже с аналогичным заявлением выступил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. При этом издание Politico со ссылкой на осведомленный источник писало, что Трамп согласился на американское участие в предоставлении Украине гарантий безопасности, но только в том случае, если данные действия Вашингтона не будут сопряжены с НАТО.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем состоялось онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Белый дом назвал приоритеты Трампа в урегулировании конфликта на Украине
Вчера, 16:01
 
В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийМарк РюттеНАТОЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала