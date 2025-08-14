https://ria.ru/20250814/evrokomissiya-2035309681.html

Еврокомиссия не стала комментировать вопрос о военной помощи Украине

Еврокомиссия не стала комментировать вопрос о военной помощи Украине

БРЮССЕЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Европейская комиссия не стала комментировать вопрос о том, обсуждалась ли в ходе беседы лидеров ЕС с Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте возможность участия военных сил стран Евросоюза для обеспечения гарантий безопасности Украины в случае достижения мирного соглашения. "Я думаю, что это преждевременно. Мы еще не достигли этого этапа… Европа и ее государства-члены готовы к дальнейшему содействию гарантиям безопасности, основанным на соответствующих компетенциях и возможностях в соответствии с международным правом и при полном уважении политики безопасности и обороны определенных государств-членов и с учетом их интересов безопасности и обороны … было бы неуместно сейчас пытаться интерпретировать это формулировки", - заявил официальный представитель ЕК Ариана Подеста в ответ на соответствующий вопрос журналистов. Ранее в ЕК подтвердили, что в ходе беседы лидеров ЕС с Трампом, американский лидер подтвердил, что США планируют участвовать в гарантиях безопасности Украины. Ранее телеканал CNN со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что Трамп поддержал идею предоставления Киеву гарантий безопасности, которые бы включали роль США. Позже с аналогичным заявлением выступил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. При этом издание Politico со ссылкой на осведомленный источник писало, что Трамп согласился на американское участие в предоставлении Украине гарантий безопасности, но только в том случае, если данные действия Вашингтона не будут сопряжены с НАТО. Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем состоялось онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

