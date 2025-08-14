Рейтинг@Mail.ru
Участника ИГ*, выданного Францией России, доставили в Москву - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 14.08.2025 (обновлено: 10:18 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/ekstraditsiya-2035181822.html
Участника ИГ*, выданного Францией России, доставили в Москву
Участника ИГ*, выданного Францией России, доставили в Москву - РИА Новости, 14.08.2025
Участника ИГ*, выданного Францией России, доставили в Москву
Участник террористической организации "Исламское государство"*, выданный Францией России, в четверг был доставлен в Москву, сообщили РИА Новости в Генеральной... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T10:17:00+03:00
2025-08-14T10:18:00+03:00
россия
франция
москва
исламское государство*
генеральная прокуратура рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150567/29/1505672957_0:24:3470:1976_1920x0_80_0_0_aac63afe0a97255d0615f1292e12ff45.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Участник террористической организации "Исламское государство"*, выданный Францией России, в четверг был доставлен в Москву, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ. "Обвиняемый ночью 14 августа был доставлен в Москву", - сказал собеседник агентства. Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что Франция по запросу российского надзорного ведомства экстрадирует Руслана Боташева для привлечения к уголовной ответственности по статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). По версии следствия, Боташев прибыл в лагерь подготовки боевиков "Муаскар-Сабри" в Сирии, где с начала ноября до середины декабря 2014 года ежедневно проходил обучение военному делу. В январе 2015 года он добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование, структурно входящее в ИГИЛ*. Кроме того, считает следствие, с января по март 2015 года Боташев охранял и оборонял инженерные подразделения ИГИЛ*, занимавшиеся минированием подземных туннелей в Алеппо, а также оборонял город от штурмовавших его правительственных сирийских вооруженных сил. В связи с тем, что Боташев скрылся, в отношении него была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в марте 2016 года он был объявлен в международный розыск. В сентябре 2018 года появилась информация о задержании Боташева во Франции. В конце июля 2025 года компетентные органы Франции сообщили о готовности выдать его России.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20250520/sud-2017971740.html
https://ria.ru/20250812/irkutsk-2034707590.html
россия
франция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150567/29/1505672957_402:0:3069:2000_1920x0_80_0_0_dc4eef6c1181a74a776350b60eda3fcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, москва, исламское государство*, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Франция, Москва, Исламское государство*, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Участника ИГ*, выданного Францией России, доставили в Москву

Генпрокуратура РФ: выданного Францией участника ИГ Боташева доставили в Москву

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗадержанный в наручниках
Задержанный в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Задержанный в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Участник террористической организации "Исламское государство"*, выданный Францией России, в четверг был доставлен в Москву, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ.
"Обвиняемый ночью 14 августа был доставлен в Москву", - сказал собеседник агентства.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Суд отправил в СИЗО обвиняемого в попытке вступить в ИГ*
20 мая, 03:35
Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что Франция по запросу российского надзорного ведомства экстрадирует Руслана Боташева для привлечения к уголовной ответственности по статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).
По версии следствия, Боташев прибыл в лагерь подготовки боевиков "Муаскар-Сабри" в Сирии, где с начала ноября до середины декабря 2014 года ежедневно проходил обучение военному делу. В январе 2015 года он добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование, структурно входящее в ИГИЛ*.
Кроме того, считает следствие, с января по март 2015 года Боташев охранял и оборонял инженерные подразделения ИГИЛ*, занимавшиеся минированием подземных туннелей в Алеппо, а также оборонял город от штурмовавших его правительственных сирийских вооруженных сил.
В связи с тем, что Боташев скрылся, в отношении него была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в марте 2016 года он был объявлен в международный розыск. В сентябре 2018 года появилась информация о задержании Боташева во Франции. В конце июля 2025 года компетентные органы Франции сообщили о готовности выдать его России.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Обвиняемый, экстрадированный в Иркутск из США - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Иркутского водителя, сбившего пешехода, экстрадировали из США
12 августа, 05:37
 
РоссияФранцияМоскваИсламское государство*Генеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала