Участника ИГ*, выданного Францией России, доставили в Москву

https://ria.ru/20250814/ekstraditsiya-2035181822.html

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Участник террористической организации "Исламское государство"*, выданный Францией России, в четверг был доставлен в Москву, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ. "Обвиняемый ночью 14 августа был доставлен в Москву", - сказал собеседник агентства. Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что Франция по запросу российского надзорного ведомства экстрадирует Руслана Боташева для привлечения к уголовной ответственности по статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). По версии следствия, Боташев прибыл в лагерь подготовки боевиков "Муаскар-Сабри" в Сирии, где с начала ноября до середины декабря 2014 года ежедневно проходил обучение военному делу. В январе 2015 года он добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование, структурно входящее в ИГИЛ*. Кроме того, считает следствие, с января по март 2015 года Боташев охранял и оборонял инженерные подразделения ИГИЛ*, занимавшиеся минированием подземных туннелей в Алеппо, а также оборонял город от штурмовавших его правительственных сирийских вооруженных сил. В связи с тем, что Боташев скрылся, в отношении него была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в марте 2016 года он был объявлен в международный розыск. В сентябре 2018 года появилась информация о задержании Боташева во Франции. В конце июля 2025 года компетентные органы Франции сообщили о готовности выдать его России.* Террористическая организация, запрещенная в России

