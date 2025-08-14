Участника ИГ*, выданного Францией России, доставили в Москву
Генпрокуратура РФ: выданного Францией участника ИГ Боташева доставили в Москву
Задержанный в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Участник террористической организации "Исламское государство"*, выданный Францией России, в четверг был доставлен в Москву, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ.
"Обвиняемый ночью 14 августа был доставлен в Москву", - сказал собеседник агентства.
Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что Франция по запросу российского надзорного ведомства экстрадирует Руслана Боташева для привлечения к уголовной ответственности по статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).
По версии следствия, Боташев прибыл в лагерь подготовки боевиков "Муаскар-Сабри" в Сирии, где с начала ноября до середины декабря 2014 года ежедневно проходил обучение военному делу. В январе 2015 года он добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование, структурно входящее в ИГИЛ*.
Кроме того, считает следствие, с января по март 2015 года Боташев охранял и оборонял инженерные подразделения ИГИЛ*, занимавшиеся минированием подземных туннелей в Алеппо, а также оборонял город от штурмовавших его правительственных сирийских вооруженных сил.
В связи с тем, что Боташев скрылся, в отношении него была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в марте 2016 года он был объявлен в международный розыск. В сентябре 2018 года появилась информация о задержании Боташева во Франции. В конце июля 2025 года компетентные органы Франции сообщили о готовности выдать его России.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Иркутского водителя, сбившего пешехода, экстрадировали из США
12 августа, 05:37