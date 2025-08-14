https://ria.ru/20250814/egipet-2035310435.html
В Египте после ДТП с автобусом госпитализировали 30 российских туристов
В Египте после ДТП с автобусом госпитализировали 30 российских туристов - РИА Новости, 14.08.2025
В Египте после ДТП с автобусом госпитализировали 30 российских туристов
Порядка 30 российских туристов были распределены по больницам после ДТП с автобусом в провинции Южный Синай в Египте, состояние одного из них оценивается как... РИА Новости, 14.08.2025
КАИР, 14 авг - РИА Новости. Порядка 30 российских туристов были распределены по больницам после ДТП с автобусом в провинции Южный Синай в Египте, состояние одного из них оценивается как средней тяжести, сообщило посольство РФ в Каире. "Одна наша гражданка погибла, порядка 30 пассажиров были распределены по близлежащим больницам, преимущественно с незначительными травмами. Состояние одного из пострадавших средне тяжелое", - говорится в заявлении российского посольства в Египте. По данным посольства, в автобусе находились 40 российских туристов. Ранее администрация провинции Южный Синай сообщала, что 39 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП с автобусом в провинции Южный Синай в Египте. В ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в Египте произошло ДТП с автобусом, перевозившим туристов из России. По информации посольства РФ в Египте, одна женщина погибла. Диппредставительство сообщило, что автобус врезался в ограждение и упал на бок.
В Египте после ДТП с автобусом госпитализировали 30 российских туристов
