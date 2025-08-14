Рейтинг@Mail.ru
В Египте после ДТП с автобусом госпитализировали 30 российских туристов
16:35 14.08.2025
В Египте после ДТП с автобусом госпитализировали 30 российских туристов
египет
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743150952_0:197:3095:1938_1920x0_80_0_0_bcaef861a801c3123a3dd71ca2b77ab3.jpg
КАИР, 14 авг - РИА Новости. Порядка 30 российских туристов были распределены по больницам после ДТП с автобусом в провинции Южный Синай в Египте, состояние одного из них оценивается как средней тяжести, сообщило посольство РФ в Каире. "Одна наша гражданка погибла, порядка 30 пассажиров были распределены по близлежащим больницам, преимущественно с незначительными травмами. Состояние одного из пострадавших средне тяжелое", - говорится в заявлении российского посольства в Египте. По данным посольства, в автобусе находились 40 российских туристов. Ранее администрация провинции Южный Синай сообщала, что 39 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП с автобусом в провинции Южный Синай в Египте. В ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в Египте произошло ДТП с автобусом, перевозившим туристов из России. По информации посольства РФ в Египте, одна женщина погибла. Диппредставительство сообщило, что автобус врезался в ограждение и упал на бок.
https://ria.ru/20250809/kazakhstan-2034362421.html
египет
россия
египет, россия
Египет, Россия
Автомобиль скорой помощи в Египте
Автомобиль скорой помощи в Египте
© AP Photo / Amr Nabil
Автомобиль скорой помощи в Египте. Архивное фото
КАИР, 14 авг - РИА Новости. Порядка 30 российских туристов были распределены по больницам после ДТП с автобусом в провинции Южный Синай в Египте, состояние одного из них оценивается как средней тяжести, сообщило посольство РФ в Каире.
"Одна наша гражданка погибла, порядка 30 пассажиров были распределены по близлежащим больницам, преимущественно с незначительными травмами. Состояние одного из пострадавших средне тяжелое", - говорится в заявлении российского посольства в Египте.
По данным посольства, в автобусе находились 40 российских туристов.
Ранее администрация провинции Южный Синай сообщала, что 39 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП с автобусом в провинции Южный Синай в Египте.
В ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в Египте произошло ДТП с автобусом, перевозившим туристов из России. По информации посольства РФ в Египте, одна женщина погибла. Диппредставительство сообщило, что автобус врезался в ограждение и упал на бок.
Вертолет МЧС - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Российского туриста эвакуировали с перевала Гляциологов в Казахстане
9 августа, 19:57
 
