В Египте после ДТП с автобусом госпитализировали 30 российских туристов

В Египте после ДТП с автобусом госпитализировали 30 российских туристов

КАИР, 14 авг - РИА Новости. Порядка 30 российских туристов были распределены по больницам после ДТП с автобусом в провинции Южный Синай в Египте, состояние одного из них оценивается как средней тяжести, сообщило посольство РФ в Каире. "Одна наша гражданка погибла, порядка 30 пассажиров были распределены по близлежащим больницам, преимущественно с незначительными травмами. Состояние одного из пострадавших средне тяжелое", - говорится в заявлении российского посольства в Египте. По данным посольства, в автобусе находились 40 российских туристов. Ранее администрация провинции Южный Синай сообщала, что 39 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП с автобусом в провинции Южный Синай в Египте. В ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в Египте произошло ДТП с автобусом, перевозившим туристов из России. По информации посольства РФ в Египте, одна женщина погибла. Диппредставительство сообщило, что автобус врезался в ограждение и упал на бок.

