Ефимов: завершается благоустройство у станции метро "Вавиловская"

Ефимов: завершается благоустройство у станции метро "Вавиловская" - РИА Новости, 14.08.2025

Ефимов: завершается благоустройство у станции метро "Вавиловская"

Благоустройство рядом с планируемой к открытию в сентябре станцией московского метро "Вавиловская" на Ленинском проспекте ведется на площади более 0,57 гектара

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Благоустройство рядом с планируемой к открытию в сентябре станцией московского метро "Вавиловская" на Ленинском проспекте ведется на площади более 0,57 гектара, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он пояснил, что работы рядом с новой станцией Троицкой линии метро ведутся поэтапно: к открытию будет выполнено около 70%, окончательно благоустройство завершат после открытия станции."Реконструировано свыше 960 метров Ленинского проспекта в сторону центра и почти 450 метров его бокового проезда на участке от улицы Крупской до улицы Панферова. Общая площадь нового дорожного покрытия превышает 47,3 тысячи квадратных метров", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Кроме того, у "Вавиловской" уже проложена новая дождевая канализация, подготовлено основание под укладку газонов, переустроена тропиночная сеть, смонтированы опоры уличного освещения, установлены три современные павильоны наземного общественного транспорта, указывается в сообщении пресс-служба градкомплекса.В начале августа мэр Москвы Сергей Собянин открыл электродепо "Столбово", которое будет обслуживать Троицкую линию.Как отмечал Ефимов ранее, по поручению мэра город вернулся к массовому строительству объектов метро: новый участок Троицкой линии откроется в сентябре, ведутся на двух новых линиях: Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской. Всего до 2030 года в Москве планируется построить более 30 новых станций метро.

