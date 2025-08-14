https://ria.ru/20250814/efimov-2035072749.html
Ефимов: завершается благоустройство у станции метро "Вавиловская"
Ефимов: завершается благоустройство у станции метро "Вавиловская" - РИА Новости, 14.08.2025
Ефимов: завершается благоустройство у станции метро "Вавиловская"
Благоустройство рядом с планируемой к открытию в сентябре станцией московского метро "Вавиловская" на Ленинском проспекте ведется на площади более 0,57 гектара, РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T11:14:00+03:00
2025-08-14T11:14:00+03:00
2025-08-14T11:14:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f7cb3c8e6804e1069d2f6e572995e03.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Благоустройство рядом с планируемой к открытию в сентябре станцией московского метро "Вавиловская" на Ленинском проспекте ведется на площади более 0,57 гектара, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он пояснил, что работы рядом с новой станцией Троицкой линии метро ведутся поэтапно: к открытию будет выполнено около 70%, окончательно благоустройство завершат после открытия станции."Реконструировано свыше 960 метров Ленинского проспекта в сторону центра и почти 450 метров его бокового проезда на участке от улицы Крупской до улицы Панферова. Общая площадь нового дорожного покрытия превышает 47,3 тысячи квадратных метров", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Кроме того, у "Вавиловской" уже проложена новая дождевая канализация, подготовлено основание под укладку газонов, переустроена тропиночная сеть, смонтированы опоры уличного освещения, установлены три современные павильоны наземного общественного транспорта, указывается в сообщении пресс-служба градкомплекса.В начале августа мэр Москвы Сергей Собянин открыл электродепо "Столбово", которое будет обслуживать Троицкую линию.Как отмечал Ефимов ранее, по поручению мэра город вернулся к массовому строительству объектов метро: новый участок Троицкой линии откроется в сентябре, ведутся на двух новых линиях: Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской. Всего до 2030 года в Москве планируется построить более 30 новых станций метро.
https://ria.ru/20250813/efimov-2034868924.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819841_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1be6c4c14931d2d7edce798dde4132f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: завершается благоустройство у станции метро "Вавиловская"
Ефимов: в Москве завершается благоустройство у станции метро "Вавиловская"
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Благоустройство рядом с планируемой к открытию в сентябре станцией московского метро "Вавиловская" на Ленинском проспекте ведется на площади более 0,57 гектара, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он пояснил, что работы рядом с новой станцией Троицкой линии метро ведутся поэтапно: к открытию будет выполнено около 70%, окончательно благоустройство завершат после открытия станции.
"Реконструировано свыше 960 метров Ленинского проспекта в сторону центра и почти 450 метров его бокового проезда на участке от улицы Крупской до улицы Панферова. Общая площадь нового дорожного покрытия превышает 47,3 тысячи квадратных метров", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Кроме того, у "Вавиловской" уже проложена новая дождевая канализация, подготовлено основание под укладку газонов, переустроена тропиночная сеть, смонтированы опоры уличного освещения, установлены три современные павильоны наземного общественного транспорта, указывается в сообщении пресс-служба градкомплекса.
В начале августа мэр Москвы Сергей Собянин открыл электродепо "Столбово", которое будет обслуживать Троицкую линию.
Как отмечал Ефимов ранее, по поручению мэра город вернулся к массовому строительству объектов метро: новый участок Троицкой линии откроется в сентябре, ведутся на двух новых линиях: Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской. Всего до 2030 года в Москве планируется построить более 30 новых станций метро.