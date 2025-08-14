Ефимов: четыре участка реорганизуют во Внукове в рамках программы КРТ

https://ria.ru/20250814/efimov-2035068669.html
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Четыре участка реорганизуют в рамках проекта КРТ в поселке Толстопальцево района Внуково, здесь появятся ФОК, малоэтажный квартал и другие объекты, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Реорганизация четырех неэффективно используемых участков в районе Внуково общей площадью более 40 гектаров предусматривает строительство на них свыше 174 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Так, здесь будет сформирован новый квартал индивидуальной жилой застройки и построены объекты социальной, торгово-бытовой и инженерной инфраструктуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в развитие площадок вложат более 26 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект составит почти 729,9 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта в городе появится 1,8 тысячи рабочих мест.На двух из четырех участков в рамках КРТ возведут индивидуальные жилые дома. На одном из них также построят физкультурно-оздоровительный комплекс.На двух других участках появятся объекты административно-делового и торгового назначения, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пятилетии городской программы КРТ.
