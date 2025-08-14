Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: четыре участка реорганизуют во Внукове в рамках программы КРТ - РИА Новости, 14.08.2025
09:12 14.08.2025
Ефимов: четыре участка реорганизуют во Внукове в рамках программы КРТ
Ефимов: четыре участка реорганизуют во Внукове в рамках программы КРТ
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Четыре участка реорганизуют в рамках проекта КРТ в поселке Толстопальцево района Внуково, здесь появятся ФОК, малоэтажный квартал и другие объекты, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Реорганизация четырех неэффективно используемых участков в районе Внуково общей площадью более 40 гектаров предусматривает строительство на них свыше 174 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Так, здесь будет сформирован новый квартал индивидуальной жилой застройки и построены объекты социальной, торгово-бытовой и инженерной инфраструктуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в развитие площадок вложат более 26 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект составит почти 729,9 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта в городе появится 1,8 тысячи рабочих мест.На двух из четырех участков в рамках КРТ возведут индивидуальные жилые дома. На одном из них также построят физкультурно-оздоровительный комплекс.На двух других участках появятся объекты административно-делового и торгового назначения, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пятилетии городской программы КРТ.
москва
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Четыре участка реорганизуют в рамках проекта КРТ в поселке Толстопальцево района Внуково, здесь появятся ФОК, малоэтажный квартал и другие объекты, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Реорганизация четырех неэффективно используемых участков в районе Внуково общей площадью более 40 гектаров предусматривает строительство на них свыше 174 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Так, здесь будет сформирован новый квартал индивидуальной жилой застройки и построены объекты социальной, торгово-бытовой и инженерной инфраструктуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в развитие площадок вложат более 26 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект составит почти 729,9 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта в городе появится 1,8 тысячи рабочих мест.
На двух из четырех участков в рамках КРТ возведут индивидуальные жилые дома. На одном из них также построят физкультурно-оздоровительный комплекс.
На двух других участках появятся объекты административно-делового и торгового назначения, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пятилетии городской программы КРТ.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Ефимов: началась подготовка к строительству нового путепровода на МЖД
13 августа, 14:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
