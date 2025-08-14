https://ria.ru/20250814/efimov-2035068669.html

Ефимов: четыре участка реорганизуют во Внукове в рамках программы КРТ

Ефимов: четыре участка реорганизуют во Внукове в рамках программы КРТ - РИА Новости, 14.08.2025

Ефимов: четыре участка реорганизуют во Внукове в рамках программы КРТ

Четыре участка реорганизуют в рамках проекта КРТ в поселке Толстопальцево района Внуково, здесь появятся ФОК, малоэтажный квартал и другие объекты, сообщил... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T09:12:00+03:00

2025-08-14T09:12:00+03:00

2025-08-14T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819819_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_618c85d626227bce0adbd752398546aa.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Четыре участка реорганизуют в рамках проекта КРТ в поселке Толстопальцево района Внуково, здесь появятся ФОК, малоэтажный квартал и другие объекты, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Реорганизация четырех неэффективно используемых участков в районе Внуково общей площадью более 40 гектаров предусматривает строительство на них свыше 174 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Так, здесь будет сформирован новый квартал индивидуальной жилой застройки и построены объекты социальной, торгово-бытовой и инженерной инфраструктуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в развитие площадок вложат более 26 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект составит почти 729,9 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта в городе появится 1,8 тысячи рабочих мест.На двух из четырех участков в рамках КРТ возведут индивидуальные жилые дома. На одном из них также построят физкультурно-оздоровительный комплекс.На двух других участках появятся объекты административно-делового и торгового назначения, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пятилетии городской программы КРТ.

https://ria.ru/20250813/efimov-2034991929.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы