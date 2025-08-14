ДТП с участием российских туристов за рубежом в 2025 году
ДТП с российскими туристам в Карамане, Турция. Архивное фото
В ночь на 14 августа по дороге из Шарм- эш-Шейха в Каир (Египет) произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. По информации посольства РФ в Египте, одна женщина погибла. Еще один пострадавший был госпитализирован в больницу города Абу-Рудайс.
7 августа в Карамане на юге Турции столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус с российскими туристами, ехавшими из Антальи на фестиваль в Каппадокию. Микроавтобус, потерявший управление от удара, врезался в дорожные знаки и перевернулся. В результате аварии пострадали шестеро россиян. Все они были доставлены в госпиталь Караман, один из них – в тяжелом состоянии.
В тот же день пять россиян были выписаны, один остался на лечении.
31 июля в районе Тюрклер турецкого курорта Аланья автомобиль сбил 56-летнюю россиянку, пытавшуюся перейти дорогу. В результате ДТП женщина скончалась.
22 июля в районе Серик провинции Анталья в Турции произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего группу из 33 российских туристов из аэропорта Антальи. В результате аварии один россиянин получил травму руки и был доставлен в больницу, где ему была оказана необходимая помощь.
6 июля на курорте Манавгат в турецкой провинции Анталья водитель мотоцикла не справился с управлением и сбил на пешеходном переходе туристов из РФ. В результате пострадали трое россиян.
6 мая в районе города Хагуэй-Гранде в провинции Матансас на Кубе произошло ДТП с участием автобуса с российскими туристами. В результате аварии был госпитализирован один человек.
29 апреля автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья. Прибывшие в Турцию россияне ехали из аэропорта Антальи в отели. В автобусе находилось 22 взрослых и три ребенка. Как сообщают турецкие СМИ, "в районе Манавгата водитель не справился с управлением, автобус вылетел с трассы и перевернулся возле парников с бананами". Пострадали водитель, имя которого не уточняется, и 18 российских туристов. 17 россиян были госпитализированы в больницу.
22 марта автобус, в котором находились 35 российских туристов, перевернулся на повороте шоссе на таиландском острове Пхукет в районе между пляжами Камала и Патонг. Четверо россиян получили легкие травмы и были доставлены в больницу для обследования. Все они были выписаны.
29 января в курортном городе Паттайя в Таиланде погиб гражданин России. По данным таиландской газеты "Кхаосот", семейная пара из России переходила Вторую улицу Джомтиена, когда в них на полной скорости врезался тяжелый мотоцикл КТМ, которым управлял другой иностранец. Женщину прибывшие спасатели доставили с места ДТП в больницу. Ее муж скончался на месте происшествия.
17 января на Шри-Ланке произошло ДТП с участием российских туристов. Авария произошла, когда экскурсионный автобус на высокой скорости врезался в кузов грузовика. По данным главы пресс-службы посольства РФ Германа Федорова, пострадали 12 россиян. По данным издание Ada Derana, в момент аварии в автобусе находились около 30 российских туристов, пострадали не менее 19 россиян. Пострадавшие были госпитализированы в базовый госпиталь Тангалле. Водитель автобуса погиб.
2 января в Таиланде автобус с 37 российскими туристами, следовавший из провинции Районг, на большой скорости перестроился на соседнюю полосу движения, врезался в ограждение автотрассы №7 у пункта оплаты на выезде в сторону города Паттайя, а затем в заднюю часть автомобиля Toyota Fortuner. По данным таиландской газеты "Матичон", 27 российских туристов получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждения, остальным 10 пассажирам, которые не пострадали, принимающая туристическая фирма предоставила транспорт для возвращения в гостиницы.
