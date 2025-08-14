https://ria.ru/20250814/dron-2035211865.html

Украинский дрон атаковал аквапарк в Херсонской области

Украинский дрон атаковал аквапарк в Херсонской области - РИА Новости, 14.08.2025

Украинский дрон атаковал аквапарк в Херсонской области

Украинский дрон атаковал аквапарк в селе Железный Порт Херсонской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T12:10:00+03:00

2025-08-14T12:10:00+03:00

2025-08-14T12:13:00+03:00

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035212080_0:121:1416:917_1920x0_80_0_0_f5df5bf65f4a181f5f2794120af42bfa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Украинский дрон атаковал аквапарк в селе Железный Порт Херсонской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "В курортном селе Железный Порт Голопристанского округа боевики ВСУ атаковали дронoм аквапарк. Военного значения этот объект не имеет — удар пришёлся по месту, где отдыхают семьи с детьми", - написал Сальдо в Telegram-канале.К счастью, никто не пострадал, отметил он. На месте работают пожарные расчёты.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия