Украинский дрон атаковал аквапарк в Херсонской области
Украинский дрон атаковал аквапарк в Херсонской области - РИА Новости, 14.08.2025
Украинский дрон атаковал аквапарк в Херсонской области
Украинский дрон атаковал аквапарк в селе Железный Порт Херсонской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T12:10:00+03:00
2025-08-14T12:10:00+03:00
2025-08-14T12:13:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Украинский дрон атаковал аквапарк в селе Железный Порт Херсонской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "В курортном селе Железный Порт Голопристанского округа боевики ВСУ атаковали дронoм аквапарк. Военного значения этот объект не имеет — удар пришёлся по месту, где отдыхают семьи с детьми", - написал Сальдо в Telegram-канале.К счастью, никто не пострадал, отметил он. На месте работают пожарные расчёты.
херсонская область
