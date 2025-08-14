Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон атаковал аквапарк в Херсонской области - РИА Новости, 14.08.2025
12:10 14.08.2025 (обновлено: 12:13 14.08.2025)
Украинский дрон атаковал аквапарк в Херсонской области
Украинский дрон атаковал аквапарк в селе Железный Порт Херсонской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Украинский дрон атаковал аквапарк в селе Железный Порт Херсонской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "В курортном селе Железный Порт Голопристанского округа боевики ВСУ атаковали дронoм аквапарк. Военного значения этот объект не имеет — удар пришёлся по месту, где отдыхают семьи с детьми", - написал Сальдо в Telegram-канале.К счастью, никто не пострадал, отметил он. На месте работают пожарные расчёты.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Украинский дрон атаковал аквапарк в селе Железный Порт Херсонской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В курортном селе Железный Порт Голопристанского округа боевики ВСУ атаковали дронoм аквапарк. Военного значения этот объект не имеет — удар пришёлся по месту, где отдыхают семьи с детьми", - написал Сальдо в Telegram-канале.
К счастью, никто не пострадал, отметил он. На месте работают пожарные расчёты.
