https://ria.ru/20250814/drevo--2035075230.html
"Древо жизни" высадит в сентябре-ноябре более миллиона деревьев в регионах
"Древо жизни" высадит в сентябре-ноябре более миллиона деревьев в регионах - РИА Новости, 14.08.2025
"Древо жизни" высадит в сентябре-ноябре более миллиона деревьев в регионах
Более 1 миллиона новых деревьев будет высажено этой осенью в 9 регионах России, а также на территории пострадавшего от пожаров Мордовского заповедника, сообщила РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T10:00:00+03:00
2025-08-14T10:00:00+03:00
2025-08-14T10:00:00+03:00
россия
деревья
общество
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035073508_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_821f926602d8a71f5b9132e2bc8e005d.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 1 миллиона новых деревьев будет высажено этой осенью в 9 регионах России, а также на территории пострадавшего от пожаров Мордовского заповедника, сообщила руководитель проекта АНО "Древо жизни" Анастасия Кузнецова."Осень для нас насыщенное время, в сентябре-ноябре будет высажено более 1 миллиона новых деревьев в 9 регионах страны, а также на территории Мордовского заповедника, пострадавшего от больших пожаров в 2010 году и 2021 году. Любой желающий может присоединиться к нашим акциям и ощутить, как это самому посадить дерево", - приводятся слова Кузнецовой в сообщении пресс-центра АНО "Древо жизни".Она отметила, что на сайте этой некоммерческой организации по развитию экологических и климатических проектов запущен калькулятор, с помощью которого возможно оценить свой углеродный след и узнать сколько деревьев нужно высадить для его компенсации. На сайте, а также в канале "Здесь шумит лес" в VK и телеграме можно узнать о датах проведения акций и оставить заявку на участие в качестве волонтера. Кроме того, физические и юридические лица могут пожертвовать средства на высадку деревьев."Каждое высаженное дерево играет роль, а регулярное участие в высадках деревьев позволит компенсировать выбросы парниковых газов от повседневных активностей", - подчеркнула Кузнецова.
https://ria.ru/20250515/derevya-2017062234.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035073508_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_35d9fcbca7c176d419e5dc77564551ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, деревья, общество, экология в россии
Россия, Деревья, Общество, Экология в России
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 1 миллиона новых деревьев будет высажено этой осенью в 9 регионах России, а также на территории пострадавшего от пожаров Мордовского заповедника, сообщила руководитель проекта АНО "Древо жизни" Анастасия Кузнецова.
"Осень для нас насыщенное время, в сентябре-ноябре будет высажено более 1 миллиона новых деревьев в 9 регионах страны, а также на территории Мордовского заповедника, пострадавшего от больших пожаров в 2010 году и 2021 году. Любой желающий может присоединиться к нашим акциям и ощутить, как это самому посадить дерево", - приводятся слова Кузнецовой в сообщении пресс-центра АНО "Древо жизни".
Она отметила, что на сайте этой некоммерческой организации по развитию экологических и климатических проектов запущен калькулятор, с помощью которого возможно оценить свой углеродный след и узнать сколько деревьев нужно высадить для его компенсации. На сайте, а также в канале "Здесь шумит лес" в VK и телеграме можно узнать о датах проведения акций и оставить заявку на участие в качестве волонтера. Кроме того, физические и юридические лица могут пожертвовать средства на высадку деревьев.
"Каждое высаженное дерево играет роль, а регулярное участие в высадках деревьев позволит компенсировать выбросы парниковых газов от повседневных активностей", - подчеркнула Кузнецова.