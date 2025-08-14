https://ria.ru/20250814/drevo--2035075230.html

"Древо жизни" высадит в сентябре-ноябре более миллиона деревьев в регионах

"Древо жизни" высадит в сентябре-ноябре более миллиона деревьев в регионах - РИА Новости, 14.08.2025

"Древо жизни" высадит в сентябре-ноябре более миллиона деревьев в регионах

Более 1 миллиона новых деревьев будет высажено этой осенью в 9 регионах России, а также на территории пострадавшего от пожаров Мордовского заповедника

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 1 миллиона новых деревьев будет высажено этой осенью в 9 регионах России, а также на территории пострадавшего от пожаров Мордовского заповедника, сообщила руководитель проекта АНО "Древо жизни" Анастасия Кузнецова."Осень для нас насыщенное время, в сентябре-ноябре будет высажено более 1 миллиона новых деревьев в 9 регионах страны, а также на территории Мордовского заповедника, пострадавшего от больших пожаров в 2010 году и 2021 году. Любой желающий может присоединиться к нашим акциям и ощутить, как это самому посадить дерево", - приводятся слова Кузнецовой в сообщении пресс-центра АНО "Древо жизни".Она отметила, что на сайте этой некоммерческой организации по развитию экологических и климатических проектов запущен калькулятор, с помощью которого возможно оценить свой углеродный след и узнать сколько деревьев нужно высадить для его компенсации. На сайте, а также в канале "Здесь шумит лес" в VK и телеграме можно узнать о датах проведения акций и оставить заявку на участие в качестве волонтера. Кроме того, физические и юридические лица могут пожертвовать средства на высадку деревьев."Каждое высаженное дерево играет роль, а регулярное участие в высадках деревьев позволит компенсировать выбросы парниковых газов от повседневных активностей", - подчеркнула Кузнецова.

