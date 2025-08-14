https://ria.ru/20250814/doroga-2035207849.html

Новые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют осенью в Подмосковье

Новые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют осенью в Подмосковье - РИА Новости, 14.08.2025

Новые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют осенью в Подмосковье

Осенью еще два участка Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) запустят в Московской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Осенью еще два участка Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) запустят в Московской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Речь идет об участке от Каширского шоссе до трассы А-105 "Москва — аэропорт Домодедово" протяженностью 2,7 километра, благодаря чему жители Видного смогут быстрее на 20 минут добираться в аэропорт и обратно, используя федеральную трассу. Также речь идет об отрезке дороги от Лыткаринского шоссе до М-5 "Урал" длиной три километра – продолжение уже открывшегося участка от Володарки до Лыткаринского шоссе. Общая протяженность дороги, которая проходит через четыре округа Подмосковья (Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиха) — около 45 километров. Она позволит улучшить транспортную доступность для более 3,5 миллиона жителей Москвы и Московской области. Полностью запустить 4-6 полосную трассу, строящуюся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", планируют в начале 2026 года. Глава Подмосковья Андрей Воробьев проехал по самому протяженному участку ЮЛА — от Володарского до Лыткаринского шоссе (девять километров), который запустили в июле, а также проинспектировал работу на пересечении с М-5 "Урал" (продолжение участка). "В Подмосковье мы реализуем очень амбициозный проект — 45 километров концессионной дороги от М-12 до Варшавского шоссе. Она уже частично запущена. Следующий этап – от Каширского шоссе до трассы А-105 и от Лыткаринского шоссе до М-5 "Урал" — мы откроем осенью. И еще один участок от М-5 "Урал" до М-12 "Восток" — до конца года", — приводит пресс-служба слова Воробьева. Губернатор подчеркнул, что это позволит существенно разгрузить города региона от транзитного транспорта и сэкономит время для тех, кто направляется в аэропорт Домодедово и обратно, на работу или просто путешествует по Подмосковью. "Мы инспектируем дорогу, потому что здесь огромное количество переноса сетей, сложных инженерных решений. Надеюсь, все, за исключением 500 метров, нам удастся сдать в этом году", — добавил глава региона. Он пояснил, что оставшийся отрезок будет завершен в 2026 году из-за необходимости переноса магистральных нефтепроводов и газопроводов. Сейчас на объекте трудятся порядка 2,5 тысячи рабочих и свыше 700 единиц техники. Строительная готовность дороги — 55%. Основное рабочее движение планируют запустить до конца 2025 года. Полностью же завершат работы и соединят Каширское шоссе с М-5 "Урал" (последние 500 метров) в 2026 году — после того, как перенесут инженерные сооружения, примыкающие к дороге: два газопровода и четыре нитки нефтепровода. В феврале этого года уже запустили движение по первому участку — развязке на пересечении с М-2 "Крым" и Расторгуевским шоссе, соединяющей Симферопольское и Варшавское шоссе. Благодаря этому порядка 20 тысяч автомобилистов экономят в пути от Видного до Бутова до 30 минут. Развязка обеспечила дополнительный выезд на Юго-Восточную хорду в сторону МКАД. В июле был открыт второй участок Южно-Лыткаринской автодороги – от Володарского до Лыткаринского шоссе с мостом через Москву-реку. Теперь 200 тысяч жителей могут выехать на трассу М-5 "Урал", минуя МКАД и загруженное Володарское шоссе, сэкономив в пути около 40 минут. По данным пресс-службы, строительство Южно-Лыткаринской автодороги – самый масштабный концессионный проект, реализуемый в Подмосковье (с участием федерального и регионального бюджетов). Он предусматривает возведение 11 современных развязок, 27 путепроводов и 10 мостов – в общей сложности 64 сооружения. Новая 4-6-полосная магистраль позволит на треть разгрузить восточную часть МКАД и направить транспортные потоки в обход Москвы с юго-восточного направления, а также значительно снизить нагрузку на подмосковные трассы, в том числе М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", А-105, Носовихинское и Каширское шоссе. А до аэропортов Домодедово и Жуковский можно будет добраться в 2,5 раза быстрее.

