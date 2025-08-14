Глава РФПИ примет участие в саммите России и США, сообщили источники

Рейтинг@Mail.ru
12:03 14.08.2025 (обновлено: 12:17 14.08.2025)
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев будет участвовать в саммите Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщили РИА Новости информированные источники, близкие к делегациям."Он примет участие в составе официальной делегации в саммите лидеров России и США на Аляске", — сказали они.Накануне заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев сообщил, что встречу также посетит министр иностранных дел Сергей Лавров.Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования ситуации на Украине. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.Дональд Трамп в преддверии встречи сообщил, что попросит Владимира Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России. В Белом доме сообщили, что лидер США также заинтересован в переговорах с Москвой по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев будет участвовать в саммите Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщили РИА Новости информированные источники, близкие к делегациям.
"Он примет участие в составе официальной делегации в саммите лидеров России и США на Аляске", — сказали они.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Поединок века: Путин и Трамп против европейских "ястребов"
Вчера, 08:00
Накануне заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев сообщил, что встречу также посетит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Саммит России и США

Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования ситуации на Украине. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Дональд Трамп в преддверии встречи сообщил, что попросит Владимира Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России. В Белом доме сообщили, что лидер США также заинтересован в переговорах с Москвой по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
СМИ раскрыли, что устроил Зеленский перед встречей Путина и Трампа
Вчера, 10:06
 
