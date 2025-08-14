https://ria.ru/20250814/dmitriev-2035208959.html

Глава РФПИ примет участие в саммите России и США, сообщили источники

Глава РФПИ примет участие в саммите России и США, сообщили источники

2025-08-14T12:03:00+03:00

2025-08-14T12:17:00+03:00

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев будет участвовать в саммите Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщили РИА Новости информированные источники, близкие к делегациям."Он примет участие в составе официальной делегации в саммите лидеров России и США на Аляске", — сказали они.Накануне заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев сообщил, что встречу также посетит министр иностранных дел Сергей Лавров.Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования ситуации на Украине. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.Дональд Трамп в преддверии встречи сообщил, что попросит Владимира Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России. В Белом доме сообщили, что лидер США также заинтересован в переговорах с Москвой по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.

