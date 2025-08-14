https://ria.ru/20250814/delo-2035228933.html
Во Владивостоке завели дело после падения с высоты пяти работников на ТЭЦ
2025-08-14T12:45:00+03:00
происшествия
россия
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности возбудили после падения с высоты пяти работников, трое из которых погибли, на Владивостокской ТЭЦ-2, сообщает региональное СУСК РФ. Прокуратура ранее сообщила, что несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2. В ведомстве РИА Новости уточнили, что, предварительно, есть погибшие. СУСК сообщило, что трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь. "По данному факту СКР Приморья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). В рамках следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за проведение ремонтных работ", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают следователи следственного управления. Устанавливаются все обстоятельства.
россия
происшествия, россия
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности возбудили после падения с высоты пяти работников, трое из которых погибли, на Владивостокской ТЭЦ-2, сообщает региональное СУСК РФ.
Прокуратура ранее сообщила, что несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2. В ведомстве РИА Новости уточнили, что, предварительно, есть погибшие. СУСК сообщило, что трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь.
"По данному факту СКР Приморья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ
(нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). В рамках следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за проведение ремонтных работ", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи следственного управления. Устанавливаются все обстоятельства.