В Ленинградской области трое мужчин умерли после контрафактного алкоголя

2025-08-14T12:28:00+03:00

2025-08-14T12:28:00+03:00

2025-08-14T12:34:00+03:00

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Трое мужчин скончались после распития контрафактного алкоголя в Сосновом Бору Ленинградской области, одна женщина находится в реанимации, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК региона.По данным следствия, неустановленное лицо из числа производителей незамерзающих жидкостей, используемых исключительно в бытовых целях, допустило изготовление и последующую поставку указанного вида продукции в неустановленные объекты розничной торговли."13 августа 2025 года после распития незамерзающей жидкости в результате токсического отравления наступила смерть троих мужчин. Еще одна женщина находится в реанимационном отделении медицинского учреждения… Следственным отделом по городу Сосновому Бору СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ (производство товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении на сайте СУ СК по Ленинградской области.Отмечается, что в настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.

ленинградская область

