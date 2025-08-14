https://ria.ru/20250814/delo-2035153106.html

Назван повод для возбуждения уголовного дела против писателя Быкова*

Назван повод для возбуждения уголовного дела против писателя Быкова* - РИА Новости, 14.08.2025

Назван повод для возбуждения уголовного дела против писателя Быкова*

Поводом для возбуждения уголовного дела о распространении фейков об армии в отношении писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иностранным агентом) стал его... РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Поводом для возбуждения уголовного дела о распространении фейков об армии в отношении писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иностранным агентом) стал его видеоролик на YouTube, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Находясь за пределами Российской Федерации, руководствуясь мотивами политической ненависти…опубликовал на хостинге YouTube видеоролик…в котором Быков* сообщил несоответствующие действительности сведения об обстреле вооруженными силами Российской Федерации мирных граждан в селе Гроза Харьковской области",- сказано в материалах. Быкову*, помимо фейков об армии, также вменяется уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Суд на прошлой неделе заочно арестовал Быкова* на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Его адвокат обжаловал постановление о мере пресечения. Писатель объявлен в международный розыск. Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

