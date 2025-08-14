https://ria.ru/20250814/delo-2035153106.html
Назван повод для возбуждения уголовного дела против писателя Быкова*
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Поводом для возбуждения уголовного дела о распространении фейков об армии в отношении писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иностранным агентом) стал его видеоролик на YouTube, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Находясь за пределами Российской Федерации, руководствуясь мотивами политической ненависти…опубликовал на хостинге YouTube
видеоролик…в котором Быков* сообщил несоответствующие действительности сведения об обстреле вооруженными силами Российской Федерации мирных граждан в селе Гроза Харьковской области",- сказано в материалах.
Быкову*, помимо фейков об армии, также вменяется уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.
Суд на прошлой неделе заочно арестовал Быкова* на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ
. Его адвокат обжаловал постановление о мере пресечения.
Писатель объявлен в международный розыск.
Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.