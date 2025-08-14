Назван повод для возбуждения уголовного дела против писателя Быкова*

Рейтинг@Mail.ru
05:20 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Поводом для возбуждения уголовного дела о распространении фейков об армии в отношении писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иностранным агентом) стал его видеоролик на YouTube, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Находясь за пределами Российской Федерации, руководствуясь мотивами политической ненависти…опубликовал на хостинге YouTube видеоролик…в котором Быков* сообщил несоответствующие действительности сведения об обстреле вооруженными силами Российской Федерации мирных граждан в селе Гроза Харьковской области",- сказано в материалах. Быкову*, помимо фейков об армии, также вменяется уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Суд на прошлой неделе заочно арестовал Быкова* на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Его адвокат обжаловал постановление о мере пресечения. Писатель объявлен в международный розыск. Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
россия, youtube
Россия, YouTube
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПисатель Дмитрий Быков*
Писатель Дмитрий Быков*. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Поводом для возбуждения уголовного дела о распространении фейков об армии в отношении писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иностранным агентом) стал его видеоролик на YouTube, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Находясь за пределами Российской Федерации, руководствуясь мотивами политической ненависти…опубликовал на хостинге YouTube видеоролик…в котором Быков* сообщил несоответствующие действительности сведения об обстреле вооруженными силами Российской Федерации мирных граждан в селе Гроза Харьковской области",- сказано в материалах.
Быкову*, помимо фейков об армии, также вменяется уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.
Суд на прошлой неделе заочно арестовал Быкова* на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Его адвокат обжаловал постановление о мере пресечения.
Писатель объявлен в международный розыск.
Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
