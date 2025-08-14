https://ria.ru/20250814/delegatsiya-2035214893.html

Ушаков рассказал о числе участников саммита на Аляске

Ушаков рассказал о числе участников саммита на Аляске - РИА Новости, 14.08.2025

Ушаков рассказал о числе участников саммита на Аляске

В российско-американских переговорах примут участие по пять членов делегаций с каждой стороны, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В российско-американских переговорах примут участие по пять членов делегаций с каждой стороны, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Помимо президентов в переговорах будут участвовать по пять членов делегации", - сказал Ушаков журналистам.Он отметил, что поблизости также будет находиться группа экспертов.Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

