Ушаков рассказал о числе участников саммита на Аляске
Ушаков рассказал о числе участников саммита на Аляске - РИА Новости, 14.08.2025
Ушаков рассказал о числе участников саммита на Аляске
В российско-американских переговорах примут участие по пять членов делегаций с каждой стороны, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T12:16:00+03:00
2025-08-14T12:16:00+03:00
2025-08-14T13:21:00+03:00
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В российско-американских переговорах примут участие по пять членов делегаций с каждой стороны, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Помимо президентов в переговорах будут участвовать по пять членов делегации", - сказал Ушаков журналистам.Он отметил, что поблизости также будет находиться группа экспертов.Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
Ушаков рассказал о числе участников саммита на Аляске
