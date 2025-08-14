https://ria.ru/20250814/cherepakhi-2035144386.html
Стало известно, каких черепах россиянам нельзя держать дома
2025-08-14T02:18:00+03:00
общество
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россиянам будет запрещено содержать в домашних условиях трехкоготных мягкотелых черепах, а также крупных каймановых черепах, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Эти виды попали в утвержденный перечень животных, запрещенных к содержанию. Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать 6 лет - до 1 сентября 2031 года. Список содержит в том числе раздел рептилий, в него попали ядовитые змеи, крокодилы, некоторые ящерицы, а также несколько видов черепах. Так, нельзя будет держать дома каймановых черепах с длиной спинного щита панциря более 30 сантиметров, а также трехкоготных мягкотелых черепах. Из амфибий в перечень запрещенных к содержанию попали четыре вида лягушек: ужасный листолаз, бразильский гребнистоголов, ядовитая и щитоголовая квакши.
общество
