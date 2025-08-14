https://ria.ru/20250814/chekhiya-2035145364.html

В Чехии рассказали о поставках снарядов для ВСУ

В Чехии рассказали о поставках снарядов для ВСУ - РИА Новости, 14.08.2025

В Чехии рассказали о поставках снарядов для ВСУ

Украине в 2025 году в рамках инициативы по боеприпасам поставлен 1 миллион крупнокалиберных артиллерийских снарядов, сообщил в среду в соцсети Х чешский премьер РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T02:52:00+03:00

2025-08-14T02:52:00+03:00

2025-08-14T02:56:00+03:00

в мире

чехия

украина

германия

петр фиала

петр павел

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728931069_0:161:3200:1961_1920x0_80_0_0_8b29689bc2954cb02cdf6b266bef826d.jpg

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Украине в 2025 году в рамках инициативы по боеприпасам поставлен 1 миллион крупнокалиберных артиллерийских снарядов, сообщил в среду в соцсети Х чешский премьер Петр Фиала. "Могу сообщить, что на сегодняшний день мы уже поставили (в 2025 году – ред.) на Украину миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы по боеприпасам", - написал Фиала. Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В частности, Германия, как сообщил 7 июля в Праге журналистам глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, вложила в инициативу более 1 миллиарда евро. По данным минобороны Чехии, в 2024 году таким образом было собрано и передано на Украину более 1,5 миллионов единиц артснарядов. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов.

https://ria.ru/20250707/boepripasy-2027713049.html

чехия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чехия, украина, германия, петр фиала, петр павел, вооруженные силы украины