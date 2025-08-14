Рейтинг@Mail.ru
В Чехии рассказали о поставках снарядов для ВСУ
02:52 14.08.2025 (обновлено: 02:56 14.08.2025)
В Чехии рассказали о поставках снарядов для ВСУ
В Чехии рассказали о поставках снарядов для ВСУ - РИА Новости, 14.08.2025
В Чехии рассказали о поставках снарядов для ВСУ
Украине в 2025 году в рамках инициативы по боеприпасам поставлен 1 миллион крупнокалиберных артиллерийских снарядов, сообщил в среду в соцсети Х чешский премьер
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Украине в 2025 году в рамках инициативы по боеприпасам поставлен 1 миллион крупнокалиберных артиллерийских снарядов, сообщил в среду в соцсети Х чешский премьер Петр Фиала. "Могу сообщить, что на сегодняшний день мы уже поставили (в 2025 году – ред.) на Украину миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы по боеприпасам", - написал Фиала. Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В частности, Германия, как сообщил 7 июля в Праге журналистам глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, вложила в инициативу более 1 миллиарда евро. По данным минобороны Чехии, в 2024 году таким образом было собрано и передано на Украину более 1,5 миллионов единиц артснарядов. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов.
В Чехии рассказали о поставках снарядов для ВСУ

Премьер Фиала: Чехия поставила ВСУ миллион артиллерийских снарядов

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Украине в 2025 году в рамках инициативы по боеприпасам поставлен 1 миллион крупнокалиберных артиллерийских снарядов, сообщил в среду в соцсети Х чешский премьер Петр Фиала.
"Могу сообщить, что на сегодняшний день мы уже поставили (в 2025 году – ред.) на Украину миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы по боеприпасам", - написал Фиала.
Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В частности, Германия, как сообщил 7 июля в Праге журналистам глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, вложила в инициативу более 1 миллиарда евро.
По данным минобороны Чехии, в 2024 году таким образом было собрано и передано на Украину более 1,5 миллионов единиц артснарядов. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов.
ФРГ внесла в чешскую инициативу по боеприпасам для ВСУ более миллиарда евро
