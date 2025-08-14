Рейтинг@Mail.ru
Прощание с режиссером Юрием Бутусовым пройдет в Софии
Искусство
Культура
 
11:45 14.08.2025 (обновлено: 15:31 14.08.2025)
Прощание с режиссером Юрием Бутусовым пройдет в Софии
Прощание с режиссером Юрием Бутусовым пройдет в Софии - РИА Новости, 14.08.2025
Прощание с режиссером Юрием Бутусовым пройдет в Софии
Прощание с режиссером Юрием Бутусовым состоится в четверг в 13:00 мск в столице Болгарии Софии, сообщил Театр имени Ленсовета. РИА Новости, 14.08.2025
культура
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Прощание с режиссером Юрием Бутусовым состоится в четверг в 13:00 мск в столице Болгарии Софии, сообщил Театр имени Ленсовета. "Друзья, прощание с Юрием Николаевичем Бутусовым состоится сегодня в Софии в 13:00. Можно поставить свечку или просто обратиться мысленно (время совпадает с московским)", — говорится в сообщении.
Культура, София (город), Юрий Бутусов, Умер Юрий Бутусов
Прощание с режиссером Юрием Бутусовым пройдет в Софии

Прощание с Юрием Бутусовым состоится в Софии

Режиссер Юрий Бутусов
Режиссер Юрий Бутусов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Режиссер Юрий Бутусов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Прощание с режиссером Юрием Бутусовым состоится в четверг в 13:00 мск в столице Болгарии Софии, сообщил Театр имени Ленсовета.
"Друзья, прощание с Юрием Николаевичем Бутусовым состоится сегодня в Софии в 13:00. Можно поставить свечку или просто обратиться мысленно (время совпадает с московским)", — говорится в сообщении.
 
Культура
 
 
