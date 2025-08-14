https://ria.ru/20250814/butusov-2035204438.html
Прощание с режиссером Юрием Бутусовым пройдет в Софии
Прощание с режиссером Юрием Бутусовым пройдет в Софии - РИА Новости, 14.08.2025
Прощание с режиссером Юрием Бутусовым пройдет в Софии
Прощание с режиссером Юрием Бутусовым состоится в четверг в 13:00 мск в столице Болгарии Софии, сообщил Театр имени Ленсовета. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T11:45:00+03:00
2025-08-14T11:45:00+03:00
2025-08-14T15:31:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Прощание с режиссером Юрием Бутусовым состоится в четверг в 13:00 мск в столице Болгарии Софии, сообщил Театр имени Ленсовета. "Друзья, прощание с Юрием Николаевичем Бутусовым состоится сегодня в Софии в 13:00. Можно поставить свечку или просто обратиться мысленно (время совпадает с московским)", — говорится в сообщении.
