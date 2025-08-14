https://ria.ru/20250814/butusov-2035204438.html

Прощание с режиссером Юрием Бутусовым пройдет в Софии

Прощание с режиссером Юрием Бутусовым пройдет в Софии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Прощание с режиссером Юрием Бутусовым состоится в четверг в 13:00 мск в столице Болгарии Софии, сообщил Театр имени Ленсовета. "Друзья, прощание с Юрием Николаевичем Бутусовым состоится сегодня в Софии в 13:00. Можно поставить свечку или просто обратиться мысленно (время совпадает с московским)", — говорится в сообщении.

